Avustralya, Moderna ile Birlikte Kendi Mrna Aşı Fabrikasını Kuracak - Son Dakika
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Avustralya, Moderna ile Birlikte Kendi Mrna Aşı Fabrikasını Kuracak

16.08.2022 17:36
Avustralya, Moderna ile Birlikte Kendi Mrna Aşı Fabrikasını Kuracak

SİDNEY, 16 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya yakında, Kovid-19, grip ve diğer solunum yolu virüsleri dahil olmak üzere geniş bir yelpazede hastalıklara karşı mRNA aşıları üretmek üzere Güney Yarımküre'deki ilk imalat tesisini kuracak.

SİDNEY, 16 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya yakında, Kovid-19, grip ve diğer solunum yolu virüsleri dahil olmak üzere geniş bir yelpazede hastalıklara karşı mRNA aşıları üretmek üzere Güney Yarımküre'deki ilk imalat tesisini kuracak. İlaç devi Moderna, yılda 100 milyon doza kadar üretim yapması beklenen tesisi kurmak ve ülkenin önde gelen biyomedikal araştırma kuruluşlarından biri olan Monash Üniversitesi ile birlikte çalışmak üzere Avustralya federal hükümeti ve Victoria eyaleti hükümeti ile 10 yıllık bir anlaşma imzaladı. Moderna'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu fabrika, Avustralyalılara şirketin Kovid-19 aşısı olan Spikevax'a hızlı erişim imkanı sunduğu gibi kuş gribi veya diğer yeni patojenlerin yeni bir pandemiye yol açması halinde mRNA imalat kapasitesi de sağlayacak.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, anlaşmayı duyururken, pandemi "yerli imalat kapasitesinin güvenliğimiz ve sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi" dedi. Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews ise projeye "hayatımızı kurtaracak, istihdam yaratacak ve Victoria'nın tıbbi ürün imalatında ulusal lider konumunu pekiştirecek" sözleriyle destek verdi. Monash Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Margaret Gardner, tesisin 2024'te açılması nedeniyle üniversitenin kendi ribonükleik asit (RNA) ekosistemini "bulaşıcı hastalıklar ve kanserler için hayat kurtaran aşıların ve iyileştirici tedavilerin hızla geliştirilmesine yol açacak çığır açan çalışmalarla tamamlayacağını" söyledi. Moderna'nın tesisi, halihazırda 13.000 yüksek teknoloji işletmesi arasında yayılan yaklaşık 95.000 kişilik bir iş gücüyle Victoria ekonomisine yılda yaklaşık 9,4 milyar Avustralya doları (yaklaşık 6,61 milyar ABD doları) katkıda bulunan Monash Üniversitesi Teknokenti'nin bir parçası olacak.

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Kaynak: Xinhua

Avustralya, Moderna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya, Moderna ile Birlikte Kendi Mrna Aşı Fabrikasını Kuracak - Son Dakika

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