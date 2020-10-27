Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni - Fatma Şahin (1) - Son Dakika

Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni - Fatma Şahin (1)
27.10.2020 12:13
"Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni" İstiklal Marşının okunması Sinevizyon gösterimi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Türkiye Belediyeler...
"Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni"
İstiklal Marşının okunması
Sinevizyon gösterimi
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin "Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni"ne katıldı. (1)
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