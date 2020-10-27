Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni - Fatma Şahin (1) - Son Dakika

Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni - Fatma Şahin (1)

27.10.2020 12:13

"Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni" İstiklal Marşının okunması Sinevizyon gösterimi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Türkiye Belediyeler...

"Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni"

İstiklal Marşının okunması

Sinevizyon gösterimi

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin "Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni"ne katıldı. (1)

Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni - Fatma Şahin (1)
Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni - Fatma Şahin (1)
Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni - Fatma Şahin (1)
Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni - Fatma Şahin (1)
Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni - Fatma Şahin (1)

Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, Kongre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni - Fatma Şahin (1) - Son Dakika


Son Dakika

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