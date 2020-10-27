Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni - Fatma Şahin (1) - Son Dakika

"Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni"

İstiklal Marşının okunması

Sinevizyon gösterimi

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin "Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni"ne katıldı. (1)