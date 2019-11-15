Sigorta firması Diyarbakır'da üyeleri ile bir araya geldi

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'da 'Finansal Sigortalar' toplantısında üyeleri ile bir araya geldi.



Quick Sigorta, Diyarbakır'da 'Finansal Sigortalar' toplantısı düzenledi. Bir otelde gerçekleşen toplantıya Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, yöneticiler, Diyarbakır Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Erdal Çiçek, iş adamları ve iş kadınları katıldı. Toplantı ile ilgili bilgi veren Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, bugün Diyarbakır'da acentelerle birlikte bir program gerçekleştirdiklerini, programa sabah saatlerinde Diyarbakır'ın köylerinde öğrencilerle bir araya gelerek başladıklarını söyledi. Yaşar, "Bugün özellikle Kervanpınar köyünde öğrencilerimizle bir araya geldik ve basketbol, futbol ve voleybol toplarından oluşan spor malzemesi desteklerimizi ve onun dışından bir takım kırtasiye malzemesi desteklerimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerin gözlerindeki ışıltı, parıltı gerçekten bizim için önemliydi. İnşallah önümüzdeki yıllarda, dönemlerde bizlerin koltuklarını alacak bu yavrularımızla bir araya gelmek, onların heyecanını yaşamak bizim için çok önemliydi. Quick Sigorta her zaman sosyal sorumluluğunu öne çıkartmış bir sigorta şirketi. Hem ilkokullarımıza, ortaokullarımıza, liselerimize, hem de üniversitelerimize sürekli olarak sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan, buralarda sosyal yatırımlar gerçekleştiren bir sigorta şirketi. Quick Sigorta'nın Türkiye genelinde 2 bin tane acentesi var. Diyarbakır ve bölgede de çok sayıda acentesi var, yüzlerce. Quick Sigorta yerli bir sigorta şirketi. Özellikle finansal sigortalar alanında da çok ciddi ürünler var. Bunların başında da kefalet sigortaları geliyor. Bugün Diyarbakır'da hem Diyarbakır acentelerine hem de bölge acentelerine kefalet senedi nedir, kefalet sigortaları nedir, banka teminat mektubuna iştihar olan kefalet senetleriyle iş insanlarımızın önünü nasıl açabiliriz. Onlara reel sektöre nasıl hacimler oluşturabiliriz. Bankadaki finansal kredi limitlerini nasıl nakdi limitler olarak kullanabilirler. Gayri nakdi limitleri daraltmamak adına kefalet senetleriyle nasıl işlem yapabilirler. Kamu ihalelerine katılabilirler konularında bugün Diyarbakırlı acentelere ve iş insanlarına bilgiler aktaracağız" dedi.



Toplantının yöneticilerin sunumlarıyla akşam saatlerine kadar devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR