Sigorta Sektörü Toplantısı

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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) sigorta sektörü ile otomotiv ve motorlu kara taşıtı alım-satım, servis, bakım, onarım, yedek parça sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin sorun, talep, görüş ve çözüm önerilerinin ele alındığı Sektörel İstişare Toplantısı, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş'in katılımıyla yapıldı.

ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Özyolu, SEDDK Başkan Yardımcıları Emine Feray Zengin ve Hande Hatunoğlu Kurtulan ile Ankara Ticaret Odası'nın 44 No'lu Otomotiv Yedek Parça Toptancıları, 49 No'lu Otomotiv Yedek Parça Perakendecileri, 50 No'lu Motorlu Kara Taşıtı Satıcıları, 55 No'lu Motorlu Kara Taşıtları Servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri ile 67 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komiteleri üyeleri katıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada sigorta sektörünün önemine değinerek, sektörün gücü ve büyüklüğünün ülkelerin gelişmişlik göstergeleri arasında değerlendirildiğini belirtti. Risk sayısı ve çeşitliliği arttıkça, sigorta sektörüne talebin de arttığını kaydeden Baran, reel sektörün sağlıklı bir şekilde gelişip, ilerlemesinin iyi işleyen sigorta sektörünün varlığıyla mümkün olabileceğini söyledi. Baran, şunları dile getirdi:

"Sigorta, ekonomimizin adeta emniyet supabı durumunda"

"Sigorta, ekonomi ve ticaretin devamı açısından önemli bir sektör. Ekonomimizin adeta emniyet supabı durumunda. Sigorta sektörünün olmadığı bir yerde ekonomi ve ticaretin büyümesinden de bahsedemiyoruz. Sigorta hemen her sektörle yakından ilişkili. Sektördeki gelişmeler, sağlıktan turizme, inşaattan otomotive beraberinde birçok sektörü etkiliyor, ilişkili olduğu sektörler için yeni ihtiyaç ve talepleri de beraberinde getiriyor. Sektörlerimiz arasındaki istişare mekanizmaları güçlendikçe ticaretimiz, ekonomimiz de büyüyor, gelişiyor."

Motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan ATO üyelerinin yakın zamanda araç alım-satımı işlemlerinde geçici sigorta yapılmasına ilişkin talebinin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun da yapıcı yaklaşımıyla çözüme kavuştuğunu ifade eden Baran, şunları söyledi:

60 günlük geçici sigorta için teşekkür

"6 Aralık'ta getirilen düzenlemeyle, araç alım satım işlemlerinde aracı olan kişinin önce trafik sigortası yaptırması, sonra da noterden satış işlemi gerçekleştirmesi gerekiyordu. Oto galerileri açısından yeni bir iş yükü oluşturan bu düzenlemenin, yeniden değerlendirilmesine ilişkin sektörün talebi vardı. Bu talepler dikkate alınarak, oto galericilere 60 günlük kısa süreli trafik sigortası poliçesi yapma imkanı getirildi. Reel sektörümüzün taleplerine kulak vererek, ticareti kolaylaştıran bu düzenleme nedeniyle Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Başkanı Sayın Menteş'e teşekkür ediyoruz."

"Önceliğimiz sigorta şirketleri nezdinde finansal dayanıklılığı temin etmek"

SEDDK Başkanı Davut Menteş de iş ve çalışmanın olduğu her yerde risk ve korunma ihtiyacının da beraberinde geldiğini belirterek, sigorta ihtiyacının önemine değindi. Sigortanın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de finans sektörünün altında faaliyet gösterdiğini kaydedenMenteş, "SEDDK olarak şu an en büyük önceliğimiz özellikle sigorta şirketleri nezdinde finansal dayanıklılığı temin etmek ve sürdürülebilir bir finansal sağlamlık mekanizması oluşturmak" dedi.

Baran ve Menteş'in konuşmalarının ardından, tek tek söz alan ATO üyeleri talep, sorun, görüş ve önerilerini dile getirdi.

Toplantıda, SEDDK Daire Başkanları Eren Yalçın ve Işıl Konya ile ATO'nun 44 No'lu Otomotiv Yedek Parça Toptancıları Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Aykut Özçelikve Orhan Atakul, 49 No'lu Otomotiv Yedek Parça Perakendecileri Meslek Komitesi Meclis Üyesi İbrahim Özçelik, 50 No'lu Motorlu Kara Taşıtı Satıcıları Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Fırat Aslanbaş ve Sadettin Fatih Ersal, 55 No'lu Motorlu Kara Taşıtları Servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Bülent Uz, Meclis Üyesi Bünyamin Yüksel, 67 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Serdar Çankaya, Meclis Üyeleri Bülent Yük ve Hüseyin Bayraktar da yer aldı.