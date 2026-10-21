Sigorta sektöründe deprem! Ünlü şirket için iflas talep edildi

doğrucu davut:

iflas edenlerin hepsi DEV ŞİRKET diye lanse ediliyor ama ne hikmetse adını ilk kez duymuş oluyorum ben:))) bu arada bu konuda en fikir verici veri, aylık açılan ve kapanan şirket sayısıdır. eğer açılan kapanandan fazla ise ya da eşit ise sorun yoktur