Sihirli Annem'in unutulmaz çocuk karakterlerinden Buket'e hayat veren Şara Türesel, yıllar içindeki değişimi ve yeni hayatıyla dikkat çekti. Ekranlardan uzaklaşan eski oyuncu, dizideki arkadaşlarıyla neden görüşmediğini de anlattı.

SİHİRLİ ANNEM'İN GÖZLÜKLÜ BUKET'İYDİ

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem, yıllar geçmesine rağmen karakterleriyle hatırlanmaya devam ediyor. Dizinin çocuk oyuncuları arasında yer alan Şara Türesel de canlandırdığı Buket karakteriyle hafızalara kazındı. Çilek'in en yakın arkadaşlarından biri olan Buket, aynı zamanda Çilek ve Kaan'ın sınıf arkadaşıydı. Yuvarlak gözlükleri, okul forması ve kendine özgü tavırlarıyla dizinin dikkat çeken karakterleri arasında yer aldı. Perilerin ve sihirli dünyanın varlığını öğrenen az sayıdaki kişiden biri olan Buket, zaman zaman Çilek'in yaptığı sihirlere de tanıklık ediyordu. Çocukça kıskançlıkları ve inatçı tavırlarıyla izleyicinin tanıdığı karakter, Şara Türesel'in oyunculuk kariyerindeki en bilinen rollerinden biri oldu.

OYUNCULUĞU BIRAKTI, KENDİNE YENİ BİR HAYAT KURDU

Sihirli Annem'in ardından oyunculuk kariyerine devam etmeyen Şara Türesel, eğitimine ağırlık verdi. Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olan Türesel, kariyerini farklı bir yönde sürdürmeyi tercih etti. Ekranlardan uzaklaşmasına rağmen müziğe olan ilgisini kaybetmedi. Bir dönem Benimle Söyle yarışmasına katılarak jüri karşısında şarkı söyledi. Daha sonra Türkiye'den ayrılan eski oyuncu, yaşamını yurt dışında sürdürmeye başladı.

ABD'YE YERLEŞTİ, EVLENİP YENİ BİR HAYATA BAŞLADI

Şara Türesel, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde yaşamaya başlayan Türesel, burada evlenerek kendisine yeni bir hayat kurdu. Dört yıldır San Diego'da yaşadığını belirten eski oyuncu, artık televizyon projeleri yerine günlük yaşamına odaklanıyor. Çocukluk yıllarında Sihirli Annem'de izleyici karşısına çıkan Türesel'in bugünkü görünümü de yıllar içindeki değişimini ortaya koydu.

"DİZİDEN KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUM"

Şara Türesel, takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken Sihirli Annem ekibiyle ilişkisine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bir takipçisinin "Sihirli Annem ekibinden görüştüğün kişiler var mı?" sorusuna eski oyuncu şu yanıtı verdi: "Diziden kimseyle görüşmüyorum."

SETTE NEDEN KİMSEYLE YAKINLAŞMADIĞINI ANLATTI

Sihirli Annem'in set günlerini de hatırlayan Şara Türesel, o dönemde genellikle kendi halinde vakit geçirdiğini söyledi. Set aralarında kitap okuduğunu ve müzik dinlediğini belirten Türesel, diğer oyuncularla sohbet etmesine rağmen aralarında güçlü bir arkadaşlık bağı oluşmadığını ifade etti. Eski oyuncu, o günlere ilişkin şu sözleri kullandı: "2012 yılındaki sette kimseyle bir bağ kuramadığımı hatırlıyorum. Sette de ben genelde kitap okuyup müzik dinliyordum. Tabii ki sohbet ediyordum ama çok büyük bir yakınlık kuramadığımı hatırlıyorum. Setten mi kaynaklıydı yoksa herkes herkesle mi aynıydı, onu hatırlayamıyorum."