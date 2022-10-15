Siirt haber | Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanlığına Murat Şeker yeniden seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt haber | Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanlığına Murat Şeker yeniden seçildi

15.10.2022 17:00

Siirt haberine göre Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanlığına Murat Şeker yeniden seçildi.

Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanlığına Murat Şeker yeniden seçildi.

Eğitim-Bir-Sen Siirt Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Divan başkanlığını Bayram Bülbül'ün yaptığı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kurulda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Başkan Şeker, genel kuruldaki konuşmasında, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Şeker, şöyle konuştu:

"Eğitim-Bir-Sen bir sınıf sendikası değildir. Bir öğretmen sendikası hiç değildir. Hizmetlisinden, şefine, memuruna kadar tüm eğitimcilerin sendikasıyız. Aslında Eğitim-Bir-Sen sadece eğitimcilerin derdiyle de ilgilenen bir sendika değildir. Bizler geniş coğrafyalarda ümmetin derdiyle dertlenen, yetimhaneler, hastaneler, okullar yapan, sel, afet ve depremlerde maddi ve manevi destek ile insanımıza koşan, kuruş değil duruş sendikacılığı yapan bir sendikayız."

Konuşmaların ardından tek listeyle seçime gidilen genel kurulda, Şeker yeniden başkan seçildi.

Genel kurula, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ömer Aslan, Memur-Sen'e bağlı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sendika üyeleri katıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bir Sen, Murat Şeker, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt haber | Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanlığına Murat Şeker yeniden seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:50 Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti sonrası "Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok" açıklamasını yapan Muslera topa tutuldu
22:28 İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal paylaşımına sert tepki: Zor değil, biraz medeni olun!
22:18 Gaziantep FK, Konya deplasmanında 3 puanı tek golle aldı
22:04 Galatasaray, Kayseri'de kayıp: 2-1
21:47 Kadıköy'de gökdelen alev alev yandı! İşte boydan boya yanan binadan son görüntüler
21:28 Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı
21:12 Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu
15:32 Pakistan'da hastane çatısında korkunç görüntüler! Çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 23:41:12. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt haber | Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanlığına Murat Şeker yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement