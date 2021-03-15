Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak tutuldu - Son Dakika

Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak tutuldu

Siirt'in Tillo ilçesinde canlı mühre ile ava kapalı alanda kaçak avlanma yaptıkları tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak düzenlendiği belirtildi.

Siirt'in Tillo ilçesinde canlı mühre ile ava kapalı alanda kaçak avlanma yaptıkları tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak düzenlendiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince, Tillo ilçesinde ava kapalı olan bölgede kaçak avlanma yaptığı belirlenen 3 şahıs yakalandı. Şahısların yanlarında bulunan 5 canlı kınalı kekliğe el konulurken, kekliklerin rehabilitasyonu için Gaziantep üretim çiftliğine nakledildiği öğrenildi. Ekiplerce, şahıslar hakkında idari para cezası kesilip tutanak tutulduğu ve tazminat kararı alınacağı bildirildi. - SİİRT

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