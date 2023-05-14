Siirt'te PKK/KCK terör örgütü mensubu adına oy kullanan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te PKK/KCK terör örgütü mensubu adına oy kullanan şahıs yakalandı

Siirt'te PKK/KCK terör örgütü mensubu adına oy kullanan şahıs yakalandı

14.05.2023 19:52

Siirt'te gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri sırasında, öldürülen Ravşan Aşkara adına oy kullanan şahıs yakalandı. Aşkara, 2020 yılında Gürpınar Sınır Kapısı'na yönelik silahlı saldırıda öldürülmüştü. Oy kullanan şahsın, Aşkara'nın kardeşinin eşi olduğu ve hem kendi adına hem de terör örgütü adına oy kullanmaya çalıştığı tespit edildi.

Siirt'te Gürpınar Sınır Kapısı'na yönelik silahlı saldırı eyleminde güvenlik güçleri ile girmiş olduğu çatışmada ölü olarak ele geçirilen PKK/KCK terör örgütü mensubu Ravşan Aşkara adına oy kullanan şahıs yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2023 tarihli ülke genelinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri çerçevesinde Siirt kent genelinde alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda; Siirt kent merkezi Afetevleri Mahallesi 1882 Sokak'ta bulunan Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulunda oy kullanma işlemleri sırasında, Ravşan Aşkara isimli şahsa ait kimlik ile oy kullanmaya gelen ve durumundan şüphelenilen şahıs hakkında yapılan araştırmalarda; Ravşan Aşkara isimli şahsın 2014 yıllında Siirt'te PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılım sağladığı, Sema Koçer kod adını kullandığı, 30 Mart 2020 günü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Gürpınar Sınır Kapısına yönelik silahlı saldırı eyleminde güvenlik güçleri ile girmiş olduğu çatışmada ölü olarak ele geçirildiği, 3 Nisan 2020 günü cesedinin ailesine teslim edildiği ve Siirt Zeyve Mezarlığına defnedildiği anlaşılmış, terör örgütü mensubuna ait kimlikle oy kullanmaya gelen şahıs ile ilgili yapılan çalışmalarda; Ravşan Aşkara isimli örgüt mensubunun kardeşinin eşi olan Z.Ç. isimli şahıs olduğu, bahse konu şahsın hem kendi adına hem bölücü terör örgütü mensubu adına oy kullanmaya çalıştığı tespit edilmiş olup, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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Siirt, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te PKK/KCK terör örgütü mensubu adına oy kullanan şahıs yakalandı - Son Dakika


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