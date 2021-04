Siirt'te STK'lardan emekli amirallerin bildirisine ortak tepki - Son Dakika

Siirt'te STK'lardan emekli amirallerin bildirisine ortak tepki

SİİRT - Siirt'te 37 sivil tolum kuruluşu temsilcisi bir araya gelerek Montrö Boğazlar Sözleşmesiyle ilgili bildiri yayımlayan emekli 104 amirale sert tepki gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bildiri yayımlayan 104 emekli amirale tepki gösterdi. Gurup adına açıklama yapan Memur-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker, 104 emekli amiralin gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesiyle ilgili yayımladığı bildiriye tepki göstererek açıklamada bulundu. Vaktiyle aktif görevdeyken neye hizmet ettikleri herkesçe bilinen, eski Türkiye özlemiyle dolu amiral emeklisi bir grubun, adeta muhtıra çağrışımı yaparcasına meşum bir bildiriye imza attıklarını belirten Memur-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker, bu bildiri ile beyanlarını fikir özgürlüğü olarak yutturmaya çalışsalar da kendilerinin bu bildiri ile darbe heveslerini apaçık olarak dile getirdiklerini bildiklerini söyledi. Şeker, "Ülkemiz tam bağımsızlık yolunda inançlı ve emin adımlarla ilerlerken inançlarımıza düşman, karanlık geçmişi özlemle anan vesayet yine ve yeniden gerilerden seslenmeye başladı. Tıpkı şöyle söyler gibiydiler, ilerleyelim beyler, gerilere doğru. Şimdilerde emekli olduğunu unutmuş bu darbe dönemlerinin emir erleri, tetikçileri, eskiden kalma alışkanlıkla gece yarısı deklare ettikleri bir açıklamayla, siyasete ve millet iradesine müdahale etme huylarından vazgeçmemişlerdir. Bir yerlere seslenmeleri boşunadır. Bizler, uyumadık, uyumuyoruz. Boş yere şartları olgunlaştırmaya çalışmayın. Biraz da siz olgunlaşın, demokrasiyi özümseyin ve artık şunu bilin, millet iradesinin üstünde hiçbir güç olamaz, egemenlik, kayıtsız ve şartsız milletindir Her ne kadar yapılan açıklamalarda Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesine atıflar yapılsa da bizler satır aralarında gizlemeye çalıştığınız kötü niyetleri görüyor ve tarihe bir not düşüyoruz. Sizlerin kötü emelleri aziz milletimizin vicdanında her daim mahküm olmuştur. Sizlere ve azmettiricilerinize sesleniyoruz, başaramayacaksınız. Bu sevdadan vazgeçiniz. Bu talihsiz açıklamayı yaptığınızda bizler şunu öğrendik ki darbecinin emeklisi olmazmış. Darbe çığırtkanlığı ve milli olmayan kirli odaklara selam gönderme hastalığı devam etmekteymiş. Ama şunu da öğrendik ki bu açıklamayı emekli ve kötü emellilerin yapması millet ordusunun millet düşmanlarından arındırıldığının bir göstergesidir. Darbe mikrobu veya virüsü bünyeden atılmıştır. Ordumuz ve milletimiz birdir. Darbe mikrobunu taşıyanlar, genelde ülkenin bekasını düşündükleri izlenimini verirler. Oysa siyasete müdahale etme pervasızlıkları, zavallılığın, ahlaksızlığın, delaletin ve ihanetin bir göstergesidir. Ülkenin bekasını tehlikeye sokan şey her 10 yılda bir emperyalist güçlerin emriyle, halkına darbe yapmaktı. Her on yılda bir emperyal amaçlarla, sömürü düzeni devam etsin diye bu ülkeye darbe mühendisliği ile yön verildi. Bunları unutmuyor, unutmayacak ve unutturmayacağız. Türkiye'nin bekasının ve bağımsızlığının teminatı, milletin azim ve kararıdır. Bu iradeyi yakın geçmişte biz Siirtliler bir 15 Temmuz günü dosta ve düşmana gösterdik. O gün inanmak var olmaktır dedik. Varlığımıza ve birliğimize kasteden vesayet güçlerine karşı 15 Temmuzda bu meydanda sahaya indik. O gece tüm halkımız gibi imanla silahlandık, demirden silahları olanlara galebe geldik. Ümmetin birliği için bir olmayı seçtik. Menderes'i astırmanın utancını yaşarken şükürler olsun ki uzun adamı savunmanın onurunu yaşadık ve Allah'a hamdolsun ki tarih boyunca unutulmayacak bir destan yazdık. Ümmete ümit olduk. Her şeyin bir mevsimi, her amacın bir zamanı vardır diyerek her daim kirli hesap yapan pusudaki eli kanlı Siyonizmin, yüz yıllık hesaplarını bozduk. Bundan böyle gün bizim, gelecek bizimdir. Bizi hiç bir darbe durduramaz, ferman sizin zannedin, bu meydanlar bizimdir. Değerli Dostlar, son olarak şunu belirtmek isteriz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 104 darbe isteklisi, emekli amiraller ve açıklamaları hakkında soruşturma açılması kararını doğru buluyoruz. Had bilmeyenlere hadleri bildirilmeli, rütbelerinin vermiş olduğu imtiyazlar sona erdirilmeli ve bu işin arkasındaki kişiler de ortaya çıkarılmalıdır. Bizler Siirt STK'ları olarak 15 Temmuzda durduğumuz yerdeyiz. Şehitlerimizle birlikte verdiğimiz sözdeyiz" dedi

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen grup, açıklamadan sonra tekbir getirerek dağıldı.