Son Dakika Haberleri: Siirt'ten 20 ülkeye bakır ürünler ihraç ediliyor
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Siirt'ten 20 ülkeye bakır ürünler ihraç ediliyor

1 saat önce

Siirt'te dededen kalma mesleği sürdüren Sezer Bakırcı, kendi ürettikleri ürünleri 20 ülkeye gönderiyor.

Siirt'ten 20 ülkeye bakır ürünler ihraç ediliyor, System.String[]
Siirt'te dededen kalma mesleği sürdüren Sezer Bakırcı, kendi ürettikleri ürünleri 20 ülkeye gönderiyor.

Yaklaşık bir asır önce 100'ün üzerinde sanatkara ekmek kazandıran ve adına bir çarşısı bulunan bakırcılığa talep gittikçe azalınca usta sayısı 2'ye düştü. Dededen kalma iş yerinde mesleğini devam ettiren 43 yaşındaki Sezer Bakırcı, şimdilerde bakıra olan talebin her geçen gün arttığını söyledi. Talep sayesinde işlerinin çok iyi olduğunu dile getiren Bakırcı, "Dededen kalma mesleğimizi devam ettiriyoruz. Çok şükür çorbamız pişiyor. Bakıra olan ilgi gün be gün artıyor. Çok fazla rağbet var. Herkesle muhatap oluyoruz bu konuda. Satışlarımız Allah'a şükür çok iyi daha da iyi olacağına inanıyoruz. Yaptığımız ürünleri tüm Türkiye'nin her tarafına büyükşehirlere Ankara, İstanbul'a oradan da belirli satış noktalarımızdan dünyanın 15-20 ülkesine ihraç ediliyor" dedi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:35 Kaynak: İHA
Siirt, Ekonomi
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