Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor - Son Dakika

Ayrıca, insanların şifre olarakfutbol akımları, otomobil markaları ve müzik grubu isimlerini yaygın olarak kullanıldığını gösterdi. Birçok kullanıcının da şifre olarak kendi ismini kullandığını gösterdi.
Bilgi teknolojileri güvenliği şirketi ESET'tenJake Moore, bu araştırmanın insanların hala zayıf bir parola kullanmanın içerdiği riskleri anlamadığını gösterdiğini vurguladı. Moore, insanlara ziyaret ettikleri her site için ayrıntıları hatırlamak zorunda kalmadan farklı şifreler belirleyebilen bir şifre yöneticisi kullanmalarını tavsiye etti.
Bununla birlikte NordPass, bağımsız araştırmacılarla ortaklaşa derlenen 4 TB'lık devasa bir veriyi analiz etti.
Sonuçlar, 23456'nın dünya çapında en yaygın şifre olduğunu ve tahmini olarak 103 milyon 170 bin 552 kullanıcı tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı. 123456789 ve 12345, sırasıyla 46 milyon 27 bin 530 ve 32 milyon 955 bin 431 ile ikinci ve üçüncü en popüler şifreler yer aldı.
Ayrıca, İlk 10 listesindeki diğer popüler şifreler arasında qwerty, password ve 111111 de yer aldı.
Diğer taraftan, bir ülkedeki popüler futbol kulüplerine ve diğer kültürel simgelerinin de şifre olarak kullanıldığı açıkladı. Buna göre, 'Colocolo' Şili'de, 'Bacional' Brezilya'da, 'Sparta' Çek Cumhuriyeti'nde, 'Marsilya' Fransa'da ve 'Schalke04' Almanya'da yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca, İrlanda'da 'guinness' gibi ünlü yerel içecek isimleri; Nijerya'da 'Christ' veSuudi Arabistan'da 'Bismillah' gibi dini kavramlara karşılık şifreler de sıklıkla kullanılıyor vekolayca tahmin ediliyor.
Öte yandan bulgular, bir bilgisayar korsanınbirinin ülkesini ve cinsiyetini bilmesi halinde şifreleri kolayca kırabileceğini gösteriyor. Rapor, kadınların şifre olarak'gün ışığım' veya 'seni seviyorum' gibi daha olumlu ve sevgi dolu kelimeler kullandığını buldu. Erkeklerin ise daha çok küfür, spor, özellikle futbolla ilgili şifreler kullanma eğiliminde olduğu görüldü.
1- Şifre: 123456
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 103170552
2- Şifre: 123456789
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 46027530
3-Şifre: 12345
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 32955431
4-Şifre: qwerty
Kırılma süresi:1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 22317280
5-Şifre: password
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 20958297
6- Şifre: 12345678
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 14745771
7- Şifre: 111111
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 13354149
8- Şifre: 123123
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 10244398
9- Şifre: 1234567890
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 9646621
10- Şifre: 1234567
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 9396813
1- Şifre: 123456
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 1461585
2- Şifre: 123456789
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 837048
3- Şifre: 12345
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 299343
4-Şifre: password
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 172203
5- Şifre: 12345678
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 117342
6- Şifre: 1234567
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 67168
7-Şifre: sanane
Kırılma süresi: 2 dakika
Kullanıcı sayısı: 51605
8- Şifre: 1234567890
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 40623
9- Şifre: galatasaray
Kırılma süresi: 4 ay
Kullanıcı sayısı: 36661
10- Şifre: asdasd
Kırılma süresi: 17 dakika
Kullanıcı sayısı: 24227
Son Dakika › Güncel › Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor - Son Dakika