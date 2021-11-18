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Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor - Son Dakika

Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor

18.11.2021 16:28
Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor

NordPass, 'En yaygın Şifreler' raporunu paylaştı. Rapor, dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcılarının farklı konumlarda ve farklı cinsiyetler arasında büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.

Ayrıca, insanların şifre olarakfutbol akımları, otomobil markaları ve müzik grubu isimlerini yaygın olarak kullanıldığını gösterdi. Birçok kullanıcının da şifre olarak kendi ismini kullandığını gösterdi.

Bilgi teknolojileri güvenliği şirketi ESET'tenJake Moore, bu araştırmanın insanların hala zayıf bir parola kullanmanın içerdiği riskleri anlamadığını gösterdiğini vurguladı. Moore, insanlara ziyaret ettikleri her site için ayrıntıları hatırlamak zorunda kalmadan farklı şifreler belirleyebilen bir şifre yöneticisi kullanmalarını tavsiye etti.

Bununla birlikte NordPass, bağımsız araştırmacılarla ortaklaşa derlenen 4 TB'lık devasa bir veriyi analiz etti.

103 MİLYONU AŞKIN KİŞİNİN ŞİFRESİ 123456

Sonuçlar, 23456'nın dünya çapında en yaygın şifre olduğunu ve tahmini olarak 103 milyon 170 bin 552 kullanıcı tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı. 123456789 ve 12345, sırasıyla 46 milyon 27 bin 530 ve 32 milyon 955 bin 431 ile ikinci ve üçüncü en popüler şifreler yer aldı.

Ayrıca, İlk 10 listesindeki diğer popüler şifreler arasında qwerty, password ve 111111 de yer aldı.

KÜLTÜREL VE DİNİ UNSURLAR DA ROL OYNADI

Diğer taraftan, bir ülkedeki popüler futbol kulüplerine ve diğer kültürel simgelerinin de şifre olarak kullanıldığı açıkladı. Buna göre, 'Colocolo' Şili'de, 'Bacional' Brezilya'da, 'Sparta' Çek Cumhuriyeti'nde, 'Marsilya' Fransa'da ve 'Schalke04' Almanya'da yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca, İrlanda'da 'guinness' gibi ünlü yerel içecek isimleri; Nijerya'da 'Christ' veSuudi Arabistan'da 'Bismillah' gibi dini kavramlara karşılık şifreler de sıklıkla kullanılıyor vekolayca tahmin ediliyor.

Öte yandan bulgular, bir bilgisayar korsanınbirinin ülkesini ve cinsiyetini bilmesi halinde şifreleri kolayca kırabileceğini gösteriyor. Rapor, kadınların şifre olarak'gün ışığım' veya 'seni seviyorum' gibi daha olumlu ve sevgi dolu kelimeler kullandığını buldu. Erkeklerin ise daha çok küfür, spor, özellikle futbolla ilgili şifreler kullanma eğiliminde olduğu görüldü.

DÜNYADA EN ÇOK KULLANILAN 10 ŞİFRE

1- Şifre: 123456

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 103170552

2- Şifre: 123456789

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 46027530

3-Şifre: 12345

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 32955431

4-Şifre: qwerty

Kırılma süresi:1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 22317280

5-Şifre: password

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 20958297

6- Şifre: 12345678

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 14745771

7- Şifre: 111111

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 13354149

8- Şifre: 123123

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 10244398

9- Şifre: 1234567890

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 9646621

10- Şifre: 1234567

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 9396813

TÜRKİYE'DE EN YAYGIN KULLANILAN 10 ŞİFRE

1- Şifre: 123456

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 1461585

2- Şifre: 123456789

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 837048

3- Şifre: 12345

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 299343

4-Şifre: password

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 172203

5- Şifre: 12345678

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 117342

6- Şifre: 1234567

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 67168

7-Şifre: sanane

Kırılma süresi: 2 dakika

Kullanıcı sayısı: 51605

8- Şifre: 1234567890

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 40623

9- Şifre: galatasaray

Kırılma süresi: 4 ay

Kullanıcı sayısı: 36661

10- Şifre: asdasd

Kırılma süresi: 17 dakika

Kullanıcı sayısı: 24227

Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor

Galatasaray, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor - Son Dakika


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