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Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden garson kan davasına kurban gitmiş - Son Dakika

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden garson kan davasına kurban gitmiş

14.11.2021 00:57
Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden garson kan davasına kurban gitmiş

Başkentte bir otobüs durağında işe gitmek için beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 46 yaşındaki Efrayim Babadağ'ın 2017 yılında karıştığı bıçaklı kavgada ölen Murat Çelik'in kuzeni Erdal Çelik tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Başkentte bir otobüs durağında işe gitmek için beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 46 yaşındaki Efrayim Babadağ'ın 2017 yılında karıştığı bıçaklı kavgada ölen Murat Çelik'in kuzeni Erdal Çelik tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Mamak'ta 8 Kasım günü işe gitmek için durakta otobüs beklediği esnada silahlı saldırıya uğrayan garson Efrayim Babadağ (46) vücuduna isabet eden 3 kurşun sonucu hayatını kaybederken, seken kurşunlardan birinin isabet ettiği Hasan Duyar ise hafif yaralanmıştı. Olayın ardından katil zanlısının yakalamak için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin taksi ile olay yerine geldiğini belirledi. Plakası tespit edilen taksinin şoförünün sorgusunda şüphelinin bir lüks sitenin önünden araca bindiği saptandı. Sitede güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelinin Fatih Kemal G.'ye ait evden çıkan Erdal Çelik (35) olduğu belirlendi.

Katil zanlısıyla birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı

Polis ekiplerince söz konusu eve yapılan baskında evin boş olduğu belirlenirken, cinayetle ilgisi olabileceği ihtimali bulunan ve Fatih Kemal G.'nin evinden çıktığı belirlenen 3 kişi daha tespit edildi. Siteden 3 farklı otomobille ayrılan şahıslardan Ercan G. Çankaya'da, Nurullah B. ve Erkan Ç. ise Adana girişinde yakalanarak

gözaltına alındı. Saldırıyı yapan Erdal Çelik ise Mamak ilçesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Ölen kuzeninin intikamı almak için cinayeti işlediği itiraf etti

Silahlı saldırıyı yapan Erdal Çelik'in, 2017 yılında Efrayim Babadağ'ın da karıştığı bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Murat Çelik'in kuzeni olduğu ortaya çıktı. Babadağ'ın ise cinayetle ilgili şüpheli olarak ifadesinin alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi. 8 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli Erdal Çelik, emniyetteki ifadesinde, yaklaşık bir ay önce Batman'dan Ankara'ya geldiğini söyleyerek, "Olayda kullandığım silahı yaklaşık 8 yıl önce ismini bilmediğim kişiden aldım. Babadağ'ı da ben öldürdüm. Kendim karar verdim ve tek başıma planlayarak Babadağ'ı öldürdüm" dedi.

Şüpheli Erdal Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ercan G., Nurullah B. ve Erkan Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA

Silahlı saldırı, Murat Çelik, Erdal Çelik, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden garson kan davasına kurban gitmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden garson kan davasına kurban gitmiş - Son Dakika
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