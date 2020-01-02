Silahlı saldırının şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı - Son Dakika
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Silahlı saldırının şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

6 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün gece saatlerinde bir araca yönelik silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 90 küsur kurşunun çevredeki ev, araba ve iş yerlerine isabet ettiği görüldü.

Silahlı saldırının şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün gece saatlerinde bir araca yönelik silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 90 küsur kurşunun çevredeki ev, araba ve iş yerlerine isabet ettiği görüldü. Gün aydınlanınca numaralandırılmış kurşun izlerine bakakalan çevre sakinleri, büyük panik yaşadıklarını anlattı.

Olay, dün gece saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Kalabalık bir grup, bir araca ateş açtı. Çıkan çatışma sonucu dehşet dolu anlar yaşandı. Saldırı sonucunda o sırada tesadüfen yoldan geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir otomobilde bulunan Lokman Çakır (40) ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen yaralılar kurtarılamadı.

Çatışmanın boyutu ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. Çevredeki ev, iş yeri ve arabalara isabet eden 90 küsur kurşun ekipler tarafından numara ile işaretlendi. Mahallede oturan vatandaşlar gece saatlerinde büyük panik yaşadıklarını belirtti.

"MERMİLER GELİNCE YERE YATTIM"

Mahalle sakini Muzaffer Berber, "Çatışma sırasında odada tek başınaydım. İnternete giriyordum. Mermiler gelince hemen yere yattım. Kurşun tam az öncesinde benim oturduğum hizadan cama isabet etti. Silah sesleri 5 dakika boyunca devam etti. Komşumun evine de kurşun isabet etmiş" dedi. Çatışmanın olduğu bölgede çiçekçilik yapan Nergis Demir ise "Bir gün önce yılbaşı dolayısıyla gece saatlerine kadar buradaydım. Dün de erken çıktım. Sabah geldiğimde kepenk ve arabama kurşun isabet ettiğini gördüm. Canımıza değil malımıza geldi" diye konuştu.

"ÇOK SAYIDA SİLAH SESİ DUYDUM"

Başka bir mahalle sakini ise "Sabah bir baktım ki yerler cam içinde. Camda koskoca bir kurşun deliği gördüm. Silah seslerini duymuştum ama hiç camdan bakmadım. Çok sayıda silah sesi duydum ama yerimden hiç kıpırdamadım. Olay geçince baktım ki ortalık kıyamet yeri gibi olmuş. Bir motosikletli yerde yatıyordu. Kalp masajı yapıyorlardı. Olan ona oldu" ifadelerini kullandı.

CENAZELER ALINDI

Öte yandan silahlı saldırıyla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, hayatlarını kaybeden Sadullah Serkan Kara ve Lokman Çakır'ın cenazeleri yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.

(Sinan Yeniçeri - Ceren Atmaca - Ali İhsan Çiftçi - Halil Karahan/İHA)

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
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