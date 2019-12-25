Şile'de ormandaki lastikleri kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şile'de ormandaki lastikleri kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika

Şile'de ormandaki lastikleri kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi

6 saat önce

Şile'de ormana atılan yüzlerce otomobil lastiği görenleri şaşkınlığa uğratmış, o görüntüler basında da geniş yer bulmuştu.

Şile'de ormana atılan yüzlerce otomobil lastiği görenleri şaşkınlığa uğratmış, o görüntüler basında da geniş yer bulmuştu. İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından Şile Belediyesi lastikleri bölgeden toplamak için harekete geçti. Lastikleri atan firmaya soruşturma açılacağı öğrenilirken, ormanlık alanda lastiklerin kaldırılma çalışması havadan görüntülendi.

Şile Oruçoğlu'nda ormanlık alana ayılan ve doğa için tehdit oluşturan yüzlerce otomobil lastiği, görenleri şaşkınlığa uğratmıştı. İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından görüntüler basında geniş yer tutmuş, vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılanmıştı. Şile Belediyesi, ormanlık alanı temizlemek için harekete geçti. Bölgeye gelen belediye ekipleri, yüzlerce lastiği atıldıkları yerden aldı. Lastikleri ormana atan firma hakkında soruşturma açılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Burada çalışan taşeron firma 1999 yılında başladığı, 2003'e kadar devam ettiği çalışma süreci içerisinde iş makineleri, kamyon, traktör ve kepçe lastiklerini bu alanda depolamışlar. Daha sonra 2003'te işleri bitince lastikleri burada bırakıp gidiyorlar. Yağmur yağıp su biriktiği için de lastikler göletin içinde kalarak fark edilmemiş. Havalar yağmursuz geçtiğinden dolayı su çekilmiş ve lastikler de gün yüzüne çıkmış. Yaklaşık 15 - 20 yıldır var olan bir mesele. Biz de duyarlı vatandaşımızın tespiti ve kamuoyunun hassasiyetiyle birlikte gerekli olan belediyemiz, orman işletme müdürlüğümüz, çevre il müdürlüğümüz yetkilileri ile buradayız. İnşallah çalışma arkadaşlarımızla buradan kaldıracağız. İlgili yere naklini yapacağız" dedi.

Ormanlık alana atılan lastiklerin kaldırılma çalışmaları drone ile görüntülendi.

(Halit Arslan/İHA)

Şile'de ormandaki lastikleri kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor!
Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı Çin'in akıllı şehirlerinin vatandaşlarına maliyeti ne?

Son Dakika Haberleri
20:16 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
20:15 Sudan'da Noel ayini düzenlendi - Son Dakika
20:15 AK Parti'li Yazıcı'dan sözde Emeni soykırım yasasını kabul eden ABD Senatosu'na tepki - Son Dakika
20:14 Batman valiliği, ahmet için yardım komisyonu kurdu - Son Dakika
20:13 Kars bilal erdoğan 21'inci yüzyıl türkiye'si sizlerin eseri olacak - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:44 Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:19:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şile'de ormandaki lastikleri kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]