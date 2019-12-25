Şili'deki orman yangını söndürme çalışmaları hava destekli sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Şili'deki orman yangını söndürme çalışmaları hava destekli sürüyor - Son Dakika Dünya

Şili'deki orman yangını söndürme çalışmaları hava destekli sürüyor

6 saat önce

Şili'deki orman yangını söndürme çalışmaları hava destekli sürüyor

Şili'deki orman yangını söndürme çalışmaları hava destekli sürüyor, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Şili'nin liman kenti Valparaiso'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları hava destekli devam ediyor.


Yangın özellikle Rocuant ve San Roque tepelerinde etkili olurken şu ana kadar en az 120 ev küle döndü.

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Güney Amerika, Valparaiso, Şili, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:25 
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