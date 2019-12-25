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Şili'deki orman yangını söndürme çalışmaları hava destekli sürüyor
6 saat önce
Şili'deki orman yangını söndürme çalışmaları hava destekli sürüyor
Güney Amerika ülkesi Şili'nin liman kenti Valparaiso'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları hava destekli devam ediyor.
Yangın özellikle Rocuant ve San Roque tepelerinde etkili olurken şu ana kadar en az 120 ev küle döndü.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:25
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