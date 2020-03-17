Silifke'de erik hasadı başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altına alınan erik bahçesinde ilk hasat yapıldı. 100 gramlık kaselere konularak gönderilen 300 kilo eriğin fiyatı kilogramı bahçede 175 ila 200 lira arasında satıldı.



İlçenin Kapızlı Mahallesinde, örtü altına alınan erik bahçesinde ilk hasat yapıldı. Eriğin 100 gramının 20 liradan satılması hedefleniyor.



İlçeye bağlı Kapızlı Mahallesinde 2 dönümlük serada hasadı yapılan ve 100 gramlık kaselere konulan yaklaşık 150-300 kilo arasında erik, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gönderildi.



Erik ağaçlarının budaması ve örtü altına alınmasının 4 ayı bulduğunu belirten Vedat Öcalan, "Çok şükür eriklerimizi bu hale getirdik. Şu anda toplanıyor iç ve dış piyasaya sürülecek. Silifke'de bu işi yapan biri olarak memnunuz. 2 dönüm erik bahçesinde 175 ağacımız var. Ağaçlarımız 8 yaşında. Gayet sağlıklı bir durumdalar. 2 ila 2,5 ton arası bir ürün bekliyoruz. Fiyat olarak şu an ortalama kilosu 175 ile 200 TL arasında gidiyor. Koli olarak satıldığı için daha farklı fiyatlar da ortaya çıkabiliyor. Televizyonlarda 750 TL gibi rakamlar çıkıyor öyle bir rakam yok ortada. Ortalama gidiş fiyatı 175 -200 TL . Erik çoğaldıkça bu fiyat daha da aşağı düşüyor" dedi.



Erik Üreticileri Birliği Başkan Vekili Mustafa Göktaş ise, " Türkiye'nin ilk açık alanda turfanda eriği Silifke'de çıkmakta. Birliğimizin yaptığı çalışmalar neticesinde örtü altına aldık. Bir- üç beş derken üreticilerimiz eriklerini örtü altına aldı. Örtü altına almakla 15-20 günlük erkencilik sağladık. Çok zor ve meşakkatli bir iş. Bu hale gelene kadar geçen 4 aylık süreç oldukça yoğun. Kış şartları çok ağır geçti. Girdi maliyetlerimiz biraz fazla. İnşallah üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alırlar. Corona virüsünden dolayı tedirginliğimiz var, ama bizler sağlıklı ürünler yetiştiriyoruz. Ürettiğimiz bu ürünler de bu tür hastalıklara karşı bir çare olur. Tüm Türkiye'ye de bu vesile ile geçmiş olsun. İnşallah can kaybı yaşamayız. Örtü altında yaklaşık 200 dönüme yakın bir arazimiz var. Buradan 200 ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Açık alanda da 15-20 Nisan'ı bulacak gibi çünkü şartlar ağır geçiyor. Riskli bir iş, gecesi, gündüzü yok. Bütün üreticilerimizi fedakarlıklarından dolayı kutluyorum, hem aile hem Silifke hem de Türkiye ekonomilerine katkı sağlarlar" diye konuştu.



İlçede erik üretiminin ise Göksu Vadisindeki Keben Mahallesi başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören ile sahile yakın kesimlerdeki Kabasakallı, Atayurt, Atakent, Taşucu mahallelerinde yapıldığı bildirildi. - MERSİN