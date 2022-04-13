Silivri'de jandarmadan kaçak hayvan operasyonu - Son Dakika

SİLİVRİ'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ülkeye yasadışı yollarla sokulan ve 4 aylık beyaz kaplan ile 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) ele geçirildi. Yavru hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, hayvanların sahibi olan yabancı uyruklu kişi hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin Silivri Ortaköy Mahallesinde bulunan çiftliğinde yırtıcı hayvan beslediği bilgisini aldı. Ekipler, çiftlikte arama yaptı.

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