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Silopi'de Mesleki Eğitim Merkezi Programı tanıtıldı - Son Dakika

Silopi'de Mesleki Eğitim Merkezi Programı tanıtıldı

06.01.2022 11:06
Silopi'de Mesleki Eğitim Merkezi Programı tanıtıldı

Silopi ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen programda işverenlere Mesleki Eğitim Merkezi Programı tanıtıldıİl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Silopi Koç İlköğretim Okulunda düzenlenen programda, son dönemde sektörün istediği nitelikli iş...

Silopi ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen programda işverenlere Mesleki Eğitim Merkezi Programı tanıtıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Silopi Koç İlköğretim Okulunda düzenlenen programda, son dönemde sektörün istediği nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla bakanlık tarafından mesleki eğitime yönelik pek çok projenin uygulanmaya başlandığını söyledi.

Son imzalanan protokol ile tüm meslek liseleri bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi Programının açıldığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Merkezlerde meslek edinmenin yanında sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücü de sağlanmış olacak. Mesleki Eğitim Merkezi Programı sayesinde okulda verilen teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bir bütünlük içerisinde uygulanmış olacak. Merkezlerde meslek edinmenin yanında sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücü de sağlanacak."

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de programın mesleki yeterliliklerini belgeleyememiş vatandaşlar için istihdam ve iş hayatının kapılarının açılmasına vesile olduğunu kaydetti.

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milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, Ahmet Özdemir, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Silopi'de Mesleki Eğitim Merkezi Programı tanıtıldı - Son Dakika
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