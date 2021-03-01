Şimdi hedef dünya moda başkentleri - Son Dakika

Şimdi hedef dünya moda başkentleri

01.03.2021 07:55
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Bünyamin Aydın'ın kurucusu olduğu Les Benjamins kısa sürede bir dünya markası olmuş, Justin Bieber, Jay-Z, Robert Downey Jr., Rita Ora gibi yıldızların gardıroplarına girmişti.

Bünyamin Aydın'ın kurucusu olduğu Les Benjamins kısa sürede bir dünya markası olmuş, Justin Bieber, Jay-Z, Robert Downey Jr., Rita Ora gibi yıldızların gardıroplarına girmişti. İş dünyasının genç ismi Fethi Sabancı Kamışlı'nın Les Benjamins'e ortak olmasıyla yatırım hedeflerini büyüten marka, Nişantaşı'nın ardından ikinci mağazasını Akasya AVM'de açtı.

Tebrik etmek için aradığım Fethi Sabancı Kamışlı, yeni yatırım hedeflerini de anlattı. Totalde 10 mağaza açacaklarını söyleyen Kamışlı, şimdilerde üçüncü Türkiye mağazası için Zorlu ve İstinye Park'la görüşme halinde olduklarını açıkladı.

ÖNCE BERLİN'DE OLACAKLAR

Diğer yedi şube ise yurtdışında olacak. Öncelikli olarak Berlin, Londra, New York, Miami ve Los Angeles'a girmeyi planlayan marka, sonrasında büyük ihtimalle Orta Doğu ya da Uzak Doğu'ya açılacak.

İlk yurtdışı mağazalarını 1-2 ay içinde Berlin'de açacaklarını söyleyen Fethi Sabancı Kamışlı, ilk kez tekstile yatırım yapan Esas Holding'in, markanın başarı hikayesiyle gurur duyduğunu belirtti.

Les Benjamins'in yeni mağazasının açılışında Fethi Sabancı Kamışlı ve Bünyamin Aydın'ı, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı ve Kerem Kamışlı da yalnız bırakmadı. Fethi Sabancı Kamışlı'nın kuzeni Hakan Sabancı da "hayırlı olsun"a gelen isimler arasındaydı.

Bir mekan daha Bodrum'a göçtü

Pandemi nedeniyle yaz beldelerine rağbet artınca, Bodrum son yılların en yoğun sezonlarından birini yaşamıştı. Önümüzdeki yaz için de hummalı bir çalışma var. İstanbul'da mekanların kapalı olması nedeniyle aylardır iş yapamayan birçok ünlü yer çoktan Bodrum'a göçtü. Onlardan biri de Nişantaşı'nın sevilen mekanı Boel.

Boel'in sahibi Taner Akkuş, Tilkicik Koyu'ndaki Elysium Hotel'le anlaşmış. Ekibiyle aylardır hazırlık yapan Akkuş, plajı Boel Beach olarak yeniden açacak. Tanınmış bir DJ ile de anlaşmak üzere olan Taner Bey, beach'i hem eğlencesi hem de mutfağıyla Bodrum'un gözde yerlerinden biri haline getirecek. İşletmenin içinde ayrıca bir Yunan tavernası, bir de ocakbaşı restoranı olacak.

İkonik binayı Ritz işletecek

Türkiye'nin önde gelen mimarlarından Doğan Tekeli ve Sami Sisa tarafından 1972 yılında tasarlanan Nişantaşı Valikonağı Caddesi'ndeki ikonik Yapı ve Kredi Bankası Apartmanı, 2017 yılında Bilgili Holding tarafından yenilenmeye alınmıştı. Proje, inşa edildiği dönemin modern ve sakin duruşunu koruyarak, mimar Tanju Özelgin'in farklı dokunuşlarıyla yeniden tasarlanarak hayata geçirilmişti.

İç mekan tasarımını Mahmut Anlar'ın üstlendiği bina, şimdi The Ritz-Carlton Residences işletmesiyle hizmete açıldı. The Ritz-Carlton konforunun her adımda hissedildiği bina, tüm detaylarıyla çok dikkat çekici olmuş.

Soho House, Akaretler, One Ortaköy gibi sofistike projeleri kente kazandıran Serdar Bilgili, yeni projesiyle şaşırtmamış. İstanbul'u "eşsiz kültürleri günümüze taşıyan bir köprü" olarak tanımlayan Bilgili, ortaya muhteşem bir restorasyon projesi çıkarmış.

İkinci baskısını yaptı

Geçtiğimiz günlerde Ozan Çolakoğlu'yla stüdyoya girerek üçüncü single'ını yapan güzel oyuncu Tuvana Türkay, kaleminin de sağlam olduğunu kanıtladı. Artemis Yayınları'ndan çıkan kitabı "İkimiz de Beni Seviyoruz", büyük ilgi üzerine ikinci baskısını yaptı.

2015 yılından beri yazdığı şiirlerden ve denemelerden oluşan kitap, güzel oyuncunun deyimiyle "lirik üslupla yazılmış, hayata meydan okuyan metinlerden oluşan bir manifesto"... Ben bir çırpıda, keyifle okudum. Bu türü seviyorsanız size de tavsiye ederim.

Şimdi hedef dünya moda başkentleri

Robert Downey Jr, Bünyamin Aydın, Nişantaşı, Jay Z, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şimdi hedef dünya moda başkentleri - Son Dakika Magazin


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