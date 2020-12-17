Sinan Akçıl, Ayda bebek ile sohbetini anlattı - Son Dakika

Sinan Akçıl, Ayda bebek ile sohbetini anlattı

17.12.2020 16:04

Sinan Akçıl, Ayda bebek ile sohbetini anlattı "Aslı Hünel ile Rengarenk" programının konuğu Sinan Akçıl oldu Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı ve moderatörlüğünü Aslı Hünel'in yaptığı 'Aslı Hünel ile Rengarenk" programının bu haftaki konuğu Sinan Akçıl oldu.

Sinan Akçıl, Ayda bebek ile sohbetini anlattı

"Aslı Hünel ile Rengarenk" programının konuğu Sinan Akçıl oldu

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı ve moderatörlüğünü Aslı Hünel'in yaptığı 'Aslı Hünel ile Rengarenk" programının bu haftaki konuğu Sinan Akçıl oldu.

Tuzla Belediyesi'nin korona virüs sürecinde sosyal medya hesabı Instagram'dan başlatmış olduğu canlı yayınlara sanatçılar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Moderatörlüğünü Aslı Hünel'in yaptığı, "Aslı Hünel ile Rengarenk" programının bu haftaki konuğu sanatçı Sinan Akçıl oldu. Programın ilk bölümüne Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'da katıldı. Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde evinde ziyaret ettiği, İzmir depreminde yıkılan binanın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin doğum gününü canlı yayında kutladı. Aslı Hünel'in Tuzla'da konserlerin ne zaman başlayacağını sorması üzerine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Aşıları vurulacağız, yüzde 90 aşılanmaya eriştiğimiz zaman artık eskisi gibi sosyal mesafeye dikkat etmeden, sosyal hayatımızı sürdüreceğimiz bir Türkiye'yi hep beraber hayal ediyoruz. Çok iyimser olacak ama ben yaza doğru hep beraber o günleri göreceğiz diye düşünüyorum" dedi.

"Tuzla halkı adına Tuzla'dan selamlar"

Aslı Hünel'in, canlı yayında Sinan Akçıl'ı yanına alarak Başkan Yazıcı'ya sürpriz yaptı. Başkan Yazıcı, Sinan Akçıl'a, "İstanbul'un bir ucundayız. İstanbul Tuzla'dan başlar diyoruz ama burada bitiyor. Tüm Tuzla halkı adına Tuzla'dan selamlar" dedi. Sinan Akçıl ise Başkan Yazıcı'yı tebrik ederek, "Çok güzel işler yapıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Aslı ve sizin adınızı duyunca ben de bu programda yer almak istedim. Ben 'Aşıyı olmam, aşıyı içerim' dedim. Bekliyoruz. Ondan sonra da Tuzla'yı ayağa kaldırırız" dedi. Başkan Yazıcı iyi yayınlar dileyerek "Öncelikle Aslı Hanım'ın birbirinden kıymetli çok konukları oldu. Bugün özellikle de sizin yazar, yüreğini ruhunu koyan, kalbini ve duygularını koyan ve söyleyen bir sanatçısınız. Şeref verdiniz. Tuzla'nn balık, köfte ve enginarı çok meşhurdur" dedi.

Sinan Akçıl Ayda bebeğin doğum gününü kutladı

Binlerce vatandaşın izlediği yayın sırasında, İzmir depreminde yıkılan binanın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin doğum gününü kutlayan Sinan Akçıl, "Aydacığımın bugün doğum günü. İzmir'de 80 saatten fazla enkaz altında kalan Ayda'nın doğum günü. Buradan doğum gününü kutluyorum. Babacığı Uğur Abi'nin ellerinden öpüyorum. Abisinin gözlerinden öpüyorum. Çok tatlılar. Melek olmuş annelerine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Çok özel anlardı. Ayda, "Sinan Abi" dedi. Ben orada eridim zaten. "Sinan Abi bizim evimiz kırıldı" dedi. Bu beni çok etkilemişti. Zor zamanlardı. Azerbaycan'a çok desteğim. Her Türk vatandaşının yapması gerektiği gibi" dedi.

Sinan Akçıl, Ayda bebek ile sohbetini anlattı
Sinan Akçıl, Ayda bebek ile sohbetini anlattı
Sinan Akçıl, Ayda bebek ile sohbetini anlattı
Sinan Akçıl, Ayda bebek ile sohbetini anlattı

Tuzla Belediyesi, Sinan Akçıl, Aslı Hünel, Tuzla, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Sinan Akçıl, Ayda bebek ile sohbetini anlattı - Son Dakika Magazin


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