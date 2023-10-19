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Sinan Ateş Cinayeti Soruşturması: 5 Şüpheli İfadeye Çağrıldı - Son Dakika

Sinan Ateş Cinayeti Soruşturması: 5 Şüpheli İfadeye Çağrıldı

Son Güncelleme: 19.10.2023 17:23

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 5 şüpheli mevcutlu olarak ifadeye çağırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 2 emniyet mensubu dahil olmak üzere 5 şüpheliyi Ankara Adliyesine getirerek ifade aldı. Sinan Ateş, arkadaşıyla birlikte çıktığı bir binadan motosikletli saldırganların silahlı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde 5 şüpheli mevcutlu olarak ifadeye çağırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Başsavcılık, soruşturma çerçevesinde aralarında 2 emniyet mensubunun da bulunduğu 5 şüpheliyi mevcutlu olarak ifadeye çağırdı. Şüphelilerin polis eşliğinde Ankara Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikleri öğrenildi.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. - ANKARA

Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, Cumhuriyet, Sinan Ateş, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Ateş Cinayeti Soruşturması: 5 Şüpheli İfadeye Çağrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinan Ateş Cinayeti Soruşturması: 5 Şüpheli İfadeye Çağrıldı - Son Dakika
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