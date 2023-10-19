Sinan Ateş Cinayeti Soruşturması: 5 Şüpheli İfadeye Çağrıldı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde 5 şüpheli mevcutlu olarak ifadeye çağırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Başsavcılık, soruşturma çerçevesinde aralarında 2 emniyet mensubunun da bulunduğu 5 şüpheliyi mevcutlu olarak ifadeye çağırdı. Şüphelilerin polis eşliğinde Ankara Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikleri öğrenildi.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. - ANKARA