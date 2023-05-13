Sinan Oğan, ittifak olmak için şartını söyledi: İkinci turda bedavaya destek vermeyiz, bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı isteyeceğiz

14 Mayıs seçimine saatler kala ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, konuk olduğu yayında önemli açıklamalarda bulundu.

"TALEPLERİMİZ OLACAK"

Oğan'a, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecekleri sorusu yöneltildi. Oğan ise bu soruyu, şu ifadelerle yanıtladı: "Seçim ikinci tura kalırsa masaya bedavaya oturmayız. Bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi taleplerimiz olacak. Olursa katılırız olmazsa, anlaşamazsak yolumuza bakacağız..."

ADAYLIKTAN ÇEKİLME İDDİALARINA YANIT

Başka bir yayında ise Oğan, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından kendisi hakkında da bu tarz iddiaların ortaya atılmasına tepki gösterdi. Oğan, "İnsanlar öyle atıyorlar. Yani atalım tutarsa diye. Çekilme filan yok. Bırakın çekilmeyi bu ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz. Sinan Oğan niye çekilsin ki? Sinan Oğan Türk siyasetinde etkili bir siyasetçidir." dedi.

"İNCE'NİN OY TABANI BİZE GELECEK"

Muharrem İnce'ye itibar suikastı yapıldığını öne süren Oğan, "Bu tür metotları kınıyor ve reddediyorum. Sayın İnce'nin seçmen tabanının bizim profilimize milliyetçi Atatürkçü bir aday profiline oy verebileceğini dolayısıyla istisnaları dışarda tutmak kaydıyla Sayın İnce'nin oy tabanının ana gövdesinin bize geleceğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.