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Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu "en çevreci kamu kurumu" ödülüne layık görüldü - Son Dakika

Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu "en çevreci kamu kurumu" ödülüne layık görüldü

26.06.2021 13:10

Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu, Sıfır Atık Projesi kapsamında Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede "en çevreci kamu kurumu" ödülüne layık görüldü.

Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu, Sıfır Atık Projesi kapsamında Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede "en çevreci kamu kurumu" ödülüne layık görüldü.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, İşyurtları Kurumunca, hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmaları amacıyla yaşamsal alanların korunması ve daha temiz bir çevre için yürütülen projenin ödül getirdiği bildirildi.

Atıkların çevreye verdiği zararları azaltmak ve geri dönüştürülebilen malzemeleri yeniden kullanmak amacıyla Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda atölyeler kurulduğu belirtilen açıklamada, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kentte hizmet veren tüm kurumların incelendiği ifade edildi.

İnceleme sonucu Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumunun ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

Atölyeler 2019'da kuruldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin bilgilere de yer verildi.

Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen proje kapsamında Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu tarafından Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda 2019 yılı haziran ayında Kompost Üretim Atölyesi ve Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma Geri Dönüşüm Atölyesi kuruldu.

Atıkların çevreye verdiği zararları azaltmak ve geri dönüştürülebilen malzemeleri yeniden kullanmak amacıyla kurulan Kompost Üretim Tesisi, 165 metrekaresi kapalı, 500 metrekaresi açık alan olmak üzere 665 metrekare alanda aylık 800 kilogram organik gübre kapasitesi ile çalışıyor.

Kompost üretim tesisinde yemekhane atıkları, park-bahçe, ofislerde ve koğuşlarda oluşan atıklar, kompost makinesine atılarak organik kompost gübre haline dönüştürülüyor. Oluşan organik kompost, bir yandan ceza infaz kurumlarındaki üretim alanları ile park ve bahçelerde kullanılırken bir yandan da satılıyor.

Ambalaj atığı toplama ve ayırma atölyesinde ise ceza infaz kurumu kampüsünde bulunan 13 ceza infaz kurumunda, jandarma binalarında, kampüs devlet hastanesinde ve lojmanlarında oluşan ambalaj atıkları toplanıp gerekli işlemlerden geçiriliyor ve geri kazandırılarak çevrenin korunması sağlanıyor.

Kurulduğu günden bu yana 80 hükümlünün çalıştığı tesiste karton, kağıt, naylon, poşet, pet şişe gibi malzemelerin toplanması ve işlenmesiyle ayda yaklaşık 20 ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırılıyor.

Atölyelerdeki çalışmalarla bir yandan doğa ve çevrenin korunması sağlanırken bir yandan da hükümlülerin sosyalleşmesi, çevre bilinçlerinin oluşması ve topluma kazandırılması amaçlanıyor.

Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu en çevreci kamu kurumu ödülüne layık görüldü
Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu en çevreci kamu kurumu ödülüne layık görüldü
Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu en çevreci kamu kurumu ödülüne layık görüldü
Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu en çevreci kamu kurumu ödülüne layık görüldü
Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu en çevreci kamu kurumu ödülüne layık görüldü
Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu en çevreci kamu kurumu ödülüne layık görüldü
Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu en çevreci kamu kurumu ödülüne layık görüldü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu 'en çevreci kamu kurumu' ödülüne layık görüldü - Son Dakika


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