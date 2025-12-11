Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beşik gibi sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 10.06'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem vatandaşlarda büyük bir paniğe neden olmazken, İzmir, Manisa, Bursa ve yakın ilçelerde de hissedildi.

TV ÜNİTESİ BEŞİK GİBİ SALLANDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise depremin şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde bir evdeki televizyon ünitesinin şiddetle sallandığı, raf üzerindeki süs objelerinin yere düşerek kırıldığı görüldü.