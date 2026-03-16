Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı

16.03.2026 16:23  Güncelleme: 16:34
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen cenaze törenine yürüteçle katıldı. Düşme sonucu ayağında oluşan iki kırık ve bir çatlakla yürümekte zorlandığı gözlenen Dedetaş'a zaman zaman koruması yardımcı oldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayağındaki kırıklara rağmen çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Dedetaş, son olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen cenaze törenine yürüteçle katıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, geçtiğimiz günlerde düşmeye bağlı bir kaza geçirdi. Yaşadığı kaza sonrası ayağında iki kırık ve bir çatlak oluştuğu öğrenilen Dedetaş, tedavi sürecinin devam ettiğini açıklamıştı. Kazanın ardından yaptığı açıklamada durumuna değinen Dedetaş, "İki kırık ve bir çatlakla atlatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÇALIŞMALARINA ARA VERMEDİ

Sağlık sorunlarına rağmen çalışmalarını sürdüren Dedetaş, Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar programlarına da katılmaya devam etti. Belediye Başkanı'nın programlara baston ve yürüteç yardımıyla katılması dikkat çekti.

YÜRÜTEÇLE TÖRENE GELDİ

Dedetaş, son olarak hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törene yürüteçle gelen Dedetaş'ın yürümekte zorlandığı ancak programa katılım gösterdiği görüldü.

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Ay çok üzüldük ne yapsak aceba.kycagimiza mi alsak 7 21 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    tekerlekli sandelyeyle gelse daha iyi olurdu 4 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
