Son Dakika Haberleri: Singapur ve Avustralya'dan 'Max 8' Yasağı

Singapur ve Avustralya'dan 'Max 8' Yasağı

1 saat önce

Etiyopya Havayolları'nın Addis Ababa'dan Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi, dünya gündeminin en ön sıralarında yer almaya devam ediyor.

Singapur ve Avustralya'dan 'Max 8' Yasağı, System.String[]
Etiyopya Havayolları'nın Addis Ababa'dan Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi, dünya gündeminin en ön sıralarında yer almaya devam ediyor.

Bazı havayolu şirketleri, Boeing 737 Max tipi uçakların uçuşlarını geçici olarak durdururken, Singapur da bu model uçağın ülkeye giriş ve çıkışına geçici olarak yasak getirdi. 

Pazar günü, Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçak kurtulan olmadı.2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karıştı. Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi.

Son 5 ayda iki büyük uçak kazasında uçak tipinin Boeing 737 Max olması üzerine dünya genelinde bu model uçaklarla ilgili tartışmalar başladı.

SİNGAPUR VE AVUSTRALYA ÜLKEYE GİRİŞ ÇIKIŞI YASAKLADI

Filosunda bu tip uçakları bulunduran dünya genelinde bazı havayolu şirketleri Max tipi uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Bazı ülkeler ise Boeing 737 Max'ların ülkelerine giriş çıkışlarına yasak getirdi.

Singapur ve Avustralya bu tip uçakların ülkesine giriş ve çıkışını geçici olarak durduğunu duyurdu.

Çin Halk Cumhuriyeti de, filolarında Boeing 737 Max tipi uçakları bulunan ülkedeki havayolu şirketlerinin bu uçak modelinin uçuşlarının durdurulması talimatını verdi. 

Etiyopya Havayolları,  Meksika'nın Aeromexico Havayolları, Brezilya'nın Gol Havayolları, Hindistan Jet Airways ve  Arjantin  Aerolineas Argentinas filolarında bulunan Boeing 737 Max'ların kullanımını durdurdu. 

Vietnam Sivil Havacılık Kurumu, Boeing 737 Max 8 uçağının kullanımı için lisans vermeyeceğini duyurdu. - Artan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:16 Kaynak: DHA

Nairobi, Etiyopya, Singapur, Boeing 737, Dünya
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