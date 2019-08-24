Sinop'a şehit ateşi düştü

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Diyarbakır'da zırhlı polis aracı devrildi: 2 polis şehit oldu, 4 polis yaralı

Hakkari'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit

Emine Bulut'un annesi: Torunum, 'anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' dedi