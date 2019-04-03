Son Dakika Haberleri: Sinop Belediye Başkanı Ayhan, Göreve Başladı

Sinop Belediye Başkanı Ayhan, Göreve Başladı

55 dakika önce

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Sinop Belediye Başkanı seçilen CHP'li Barış Ayhan, mazbatasını alarak göreve başladı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Sinop Belediye Başkanı seçilen CHP'li Barış Ayhan, mazbatasını alarak göreve başladı.

Sinop Adliyesi'nde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gazanfer Bozdağ'dan mazbatasını alan Ayhan, adliye çıkışında partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayhan, daha sonra belediye meclis üyeleriyle birlikte Sinop Belediyesi'ne geçti. Ayhan, Sinop Belediyesi'nde eski Belediye Başkanı Baki Ergül 'den görevi devraldı.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 'Seçimler neticesinde belediye başkanı olduk. Ama bu her defasında söylediğim gibi bundan sonra Sinop' u hep birlikte yöneteceğiz. Bunu her toplantıda ısrarla diyorum. Belediye, başkanıyla, meclisiyle, sivil toplum örgütleriyle, çalışanlarıyla ve Sinop halkıyla hep birlikte çağdaş, şeffaf ve katılımcı belediyecilik yapacağımızı daha önce belediye başkan adayı olarak söz vermiştim. Bugün de belediye başkanı sıfatıyla söz veriyorum dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:43 Kaynak: DHA

Merkez, Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Ayhan, Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum Muharrem İnce, CHP'li Adayın "Usulsüzlük Yapıldı" Dediği İlçeye Gitti CHP'li Vekil, "Anlık YSK Bilgisi" Deyip İmamoğlu ve Yıldırım'ın Son Oy Sayılarını Paylaştı CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 17:38:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop Belediye Başkanı Ayhan, Göreve Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]