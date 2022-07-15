Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz mezarı başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz mezarı başında anıldı

15.07.2022 12:44
Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz mezarı başında anıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen Sinoplu üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz için kabri başında anma töreni düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen Sinoplu üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz için kabri başında anma töreni düzenlendi.

Darbe girişimini engellemeye çalışırken Ankara Beştepe'de helikopterin attığı bomba sonucu yaşamını yitiren TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Can Açıkgöz, Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Büyükdüz köyündeki kabri başında anıldı.

Törende, 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün özgeçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehit ve gaziler için dua edildi.

Tören sonunda Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve protokol üyeleri, şehit Açıkgöz'ün kabrine karanfil bıraktı.

Anma törenine Açıkgöz'ün ailesinin yanı sıra Vali Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, şehit ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Karaömeroğlu ve beraberindekiler, şehit Açıkgöz'ün ailesini evlerinde de ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Sinop'ta gaz pedalı takılı kalan otomobil, Adliye Sarayı'nın merdivenine çarptı Son Dakika | Sinop'ta gaz pedalı takılı kalan otomobil, Adliye Sarayı'nın merdivenine çarptı Son dakika haberi! Sinop'ta ilginç kaza: Otomobil adliye merdivenlerine çıktı Son dakika haberi! Sinop'ta ilginç kaza: Otomobil adliye merdivenlerine çıktı
Kaynak: AA

Ömer Can, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz mezarı başında anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:43 ABD'de bir gizemli yaratık güvenlik kameralarına yakalandı! Dünyayı sarsan yaratık Gollum'a benzetildi
12:39 İstanbul'da Atatürk heykeline saldırı! Polis 3 çocuğu yakaladı
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da Batı'ya rest çekti! Ekonomi üzerinden adeta manifesto gibi açıklama
12:28 İzmir'de gizemli olay! Trafiğin ortasına inen helikopter, bir kişiyi alıp havalandı
12:22 Magazin dünyası bunu konuşuyor! Şahan Gökbakar'ın "Nevriye Budak" karakteri Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu
12:12 ABD maşası FETÖ'nün Türkiye'yi işgal girişimi üzerinden 6 yıl geçti! Süper Lig devlerinden 15 Temmuz paylaşımları
12:07 Hulk'un en zor gecesi! Güçlü futbolcu maç sırasında 6 kilo kaybetti
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 12:56:56. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement