Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı
2 saat önce
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:06 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop merkez İstiklal Ortaokulu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut S. idaresindeki 57 S 0125 plakalı otomobil, kaykay ile yokuştan aşağı inen Afganistan
uyruklu Mırzaeı Ehsan (7) isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralandı. Yaralı, 112 Acil ekiplerince Sinop Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP
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