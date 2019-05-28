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Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

2 saat önce

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop merkez İstiklal Ortaokulu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut S. idaresindeki 57 S 0125 plakalı otomobil, kaykay ile yokuştan aşağı inen Afganistan uyruklu Mırzaeı Ehsan (7) isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralandı. Yaralı, 112 Acil ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:06 Kaynak: İHA
Sinop, 3. Sayfa
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