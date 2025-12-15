Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dört hırsızın, çaldıkları telefonun sinyalini kesmek için alüminyum folyoya sardığı belirlendi.
Olay ilçeye bağlı Kuloğlu Mahallesi'nde yaşandı. 6 Nisan günü gece saatlerinde yolda yürüyen İrfan Y.'nin arkasından dört şüpheli yaklaştı. Bir süre sonra şüphelilerden biri, adamın elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak çaldı. Olayın ardından koşarak kaçan şüpheliler, sokaklara dağılarak izlerini kaybettirdi. Peşinden koşan ancak şüphelileri yakalayamayan İrfan Y., emniyete giderek şikayetçi oldu.
Şikayetin ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda dört şüphelinin metroya binerek Gaziosmanpaşa ve Tuzla'ya gittiği belirlendi. Devam eden çalışmalarda kimlikleri tespit edilen dört şüpheli adreslerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü.
Adreslerde arama yapan polis ekipleri, şüphelilerin çaldığı cep telefonunu alüminyum folyoya sarışı halde buldu. Polis ifadesine başvurduğu şüphelilerden, olayı gerçekleştirdikten sonra, sinyal tespitinin ardından konumlarının bulunmaması için cep telefonunu alüminyum folyoya sardıklarını öğrendi.
Emniyette işlemlerinin tamamlan Muhammed Emir A. (18), A.T. (17), B.T. (17) ve K.G. (17) adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan dört şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin ele geçirdiği cep telefonunun, sahibi İrfan Y.'ye teslim edildiği öğrenildi.
