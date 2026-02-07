Sipay Bodrum FK Transferleri Tamamladı

1'inci Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, ara transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendirmek adına 5 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Sipay Bodrum FK, son olarak Amed Sportif Faaliyetler Kulübü forması giyen Yunus Tarhan ile 1,5 yıllık, MKE Ankaragücü forması giyen Sıraç Astanakulov ile ise 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı ekip, Ankara Keçiörengücü forması giyen Alper Potuk ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varırken, UAE Pro Ligi ekiplerinden Ajman Club'da forma giyen Dino Hotic ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Öte yandan, Ankara Keçiörengücü'nde kiralık olarak forma giyen Haqi Osman'ın kulübüne geri döndüğü açıklandı. Yeşil-beyazlı ekipte transfer döneminde ayrılıklar da yaşandı. Fredy Çorum FK'ya, Dimitrov Amed Sportif'e, Musah Mohammed Göztepe'ye ve Okita Damac FC'ye transfer oldu. Yapılan transferlerle birlikte Sipay Bodrum FK'nın, sezonun kalan bölümünde hedefleri doğrultusunda yoluna daha güçlü bir kadroyla devam etmeyi amaçladığı belirtildi.

RAKİP ADANA DEMİRSPOR

1'inci Lig üst üste Sakaryaspor ve Serikspor galibiyetleriyle yeniden Süper Lig'e yükselme yarışında iddialı duruma gelen Bodrum Futbol Kulübü yarın 24'üncü hafta maçında sonuncu Adana Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, Adana'da kazanıp 3'te 3 yapacaklarına inandığını söyledi.