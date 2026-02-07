Sipay Bodrum FK Transferleri Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sipay Bodrum FK Transferleri Tamamladı

Sipay Bodrum FK Transferleri Tamamladı
07.02.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK, ara transfer döneminde 5 futbolcu ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

1'inci Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, ara transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendirmek adına 5 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Sipay Bodrum FK, son olarak Amed Sportif Faaliyetler Kulübü forması giyen Yunus Tarhan ile 1,5 yıllık, MKE Ankaragücü forması giyen Sıraç Astanakulov ile ise 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı ekip, Ankara Keçiörengücü forması giyen Alper Potuk ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varırken, UAE Pro Ligi ekiplerinden Ajman Club'da forma giyen Dino Hotic ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Öte yandan, Ankara Keçiörengücü'nde kiralık olarak forma giyen Haqi Osman'ın kulübüne geri döndüğü açıklandı. Yeşil-beyazlı ekipte transfer döneminde ayrılıklar da yaşandı. Fredy Çorum FK'ya, Dimitrov Amed Sportif'e, Musah Mohammed Göztepe'ye ve Okita Damac FC'ye transfer oldu. Yapılan transferlerle birlikte Sipay Bodrum FK'nın, sezonun kalan bölümünde hedefleri doğrultusunda yoluna daha güçlü bir kadroyla devam etmeyi amaçladığı belirtildi.

RAKİP ADANA DEMİRSPOR

1'inci Lig üst üste Sakaryaspor ve Serikspor galibiyetleriyle yeniden Süper Lig'e yükselme yarışında iddialı duruma gelen Bodrum Futbol Kulübü yarın 24'üncü hafta maçında sonuncu Adana Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, Adana'da kazanıp 3'te 3 yapacaklarına inandığını söyledi.

Kaynak: DHA

Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sipay Bodrum FK Transferleri Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş
MİT’in Mossad operasyonu kamerada Casuslar böyle gözaltına alınmış MİT'in Mossad operasyonu kamerada! Casuslar böyle gözaltına alınmış
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi

11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:27
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:48
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
09:44
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
01:41
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 11:40:24. #7.11#
SON DAKİKA: Sipay Bodrum FK Transferleri Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.