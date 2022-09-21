Sırbistan'da yaşayan Rusya vatandaşlarından "kısmi seferberlik" kararına tepki - Son Dakika
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Sırbistan'da yaşayan Rusya vatandaşlarından "kısmi seferberlik" kararına tepki

21.09.2022 23:58

Sırbistan'da yaşayan Rusya vatandaşları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesine tepki göstermek için başkent Belgrad'da toplandı.

Sırbistan'da yaşayan Rusya vatandaşları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesine tepki göstermek için başkent Belgrad'da toplandı.

Ukrayna ve Belarus vatandaşlarının da katıldığı kalabalık, Putin'in tutum ve kararlarından memnun olmadıklarını söyledi.

Ellerinde "Barış istiyoruz", "Ukrayna'daki savaşa son" ve "Kısmi seferberlik, kısmi ölüm" yazılı dövizler taşıyan topluluk kısa bir süre sonra dağıldı.

Bu arada, bugünden itibaren başlayan kısmi seferberlik için Putin'in imzaladığı kararnameye göre, seferberlik yoluyla askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rus ordusunda sözleşme kapsamında görev yapan "askeri personel" statüsüne sahip olacak.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Sırbistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'da yaşayan Rusya vatandaşlarından 'kısmi seferberlik' kararına tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sırbistan'da yaşayan Rusya vatandaşlarından "kısmi seferberlik" kararına tepki - Son Dakika
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