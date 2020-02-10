Şırnak, Siirt ve Bingöl'de 266 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Şırnak, Siirt ve Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 266 köy ve 8 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

Şırnak'ta 4 gündür etkisini sürdüren kar ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar kalınlığının merkezde 45 santimetre, kırsalda ise yaklaşık bir metreye ulaştığı kentte belediye ekiplerince kar küreme ve temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Şırnak-Siirt Birini mevkisi ile Şırnak- Hakkari Çığlı mevkisi kar yağışı ve buzlanmadan dolayı ulaşıma kapandı.

Kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile Beytüşşebap, Silopi, Cizre ve Güçlükonak ilçelerindeki 138 köy ve bağlı 8 mezra yolu ulaşıma kapalı.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri, kapalı ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt

Siirt'te aralıklarla etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle ilçelerden Eruh'ta 12, Pervari'de 21, Şirvan'da 18 ve Baykan'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bingöl

Bingöl'de kar yağışı sonucu il genelinde 73 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması çalışma yürütüyor.