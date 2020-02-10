Şırnak, Siirt ve Bingöl'de 266 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak, Siirt ve Bingöl'de 266 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Şırnak, Siirt ve Bingöl'de 266 köy yolu ulaşıma kapandı

7 saat önce

Şırnak, Siirt ve Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 266 köy ve 8 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

Şırnak, Siirt ve Bingöl'de 266 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Şırnak, Siirt ve Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 266 köy ve 8 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

Şırnak'ta 4 gündür etkisini sürdüren kar ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar kalınlığının merkezde 45 santimetre, kırsalda ise yaklaşık bir metreye ulaştığı kentte belediye ekiplerince kar küreme ve temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Şırnak-Siirt Birini mevkisi ile Şırnak- Hakkari Çığlı mevkisi kar yağışı ve buzlanmadan dolayı ulaşıma kapandı.

Kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile Beytüşşebap, Silopi, Cizre ve Güçlükonak ilçelerindeki 138 köy ve bağlı 8 mezra yolu ulaşıma kapalı.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri, kapalı ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt

Siirt'te aralıklarla etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle ilçelerden Eruh'ta 12, Pervari'de 21, Şirvan'da 18 ve Baykan'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bingöl

Bingöl'de kar yağışı sonucu il genelinde 73 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması çalışma yürütüyor.

Bingöl, Şırnak, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde okullar tatil edildi
Şırnak uludere'de trafonun patlama anı kamerada Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış Esenyurt'ta kadını vurdu, bir süre başında bekledi; şüpheli yakalandı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:01:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak, Siirt ve Bingöl'de 266 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]