Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

33 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesinde devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Silopi ilçesinin Kösreli köyü Şelal deresi mevkisinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi amacıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonunun düzenlendiği anımsatıldı.

Üç askerin çıkan çatışma sonucu şehit olduğu belirtilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen ve akabinde icra edilen hava hücum harekatıyla etkisiz hale getirilen 2 terörist, gün içinde toplamda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonun devam ettiği kaydedildi.

Şırnak, Silopi, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:42 Kaynak: AA
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