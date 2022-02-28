Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik ve Kütahya'da 28 Şubat sürecine tepkiler - Son Dakika

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik ve Kütahya'da bir araya gelen AK Parti'liler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, 28 Şubat sürecine tepki gösterdi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, partisinin il başkanlığında basın açıklaması yaptı.

Post-modern darbe olarak adlandırılan süreçle, milletin inancı, iradesi ve değerleri, insan hakları, demokrasi ve özgürlüklerin hedef alındığını belirten Gürkan, "Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır." ifadesini kullandı.

Açıklamaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın bulunduğu belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar da eşlik etti.

Eskişehir

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, 25'inci yılı geride kalan 28 Şubat sürecinin motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden aldığını, vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin ismi olarak tarihe geçtiğini söyledi.

O dönem sözde irtica tehdidi ile medyanın, topyekun savaş manşetleri attığını dile getiren Çalışkan, şöyle devam etti:

"Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, anti demokratik MGK kararları alınmış, 'demokrasiye balans ayarı' denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. 'Bin yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat postmodern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur."

Etkinliğe, MHP İl Başkanı İsmail Candemir ve Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Komar, BBP İl Başkan Vekili Muhammed Ali Alptekin, İl Başkan Yardımcısı Hulusi Koyunlar ve Tepebaşı İlçe Başkanı Levent Yurdakul, ESİMDER, KADEM, TÜGVA temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Balıkesir

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında, vesayetçi zihniyetle mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Başaran, "28 Şubat için 'Bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele de bunun ispatıdır." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Belgin Uygur, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, AK Parti ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Bilecik

AK Parti Bilecik İl İnsan Hakları Başkanlığı adına yazılı açıklama yapan Filiz Eğilmez, 28 Şubat sürecinde milyonlarca insanın hayatının karartıldığını kaydetti.

Eğilmez, şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, 20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kütahya

Kütahya Cumhuriyet Caddesi'nde AK Parti İl Teşkilatı ve Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından 28 Şubat'ın 25. yılı dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 28 Şubat postmodern darbesinin, vesayetçi sistemin ilk tezahürü olmadığını, 15 Temmuz hain darbe girişiminin de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir sureti olduğunu söyledi.

KÜSİDAP Başkanı Nazif Kocaçoban ise Türk milletinin kendi iradesine sahip çıkmayı darbelere maruz kalarak öğrendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin garantisinin millet olduğuna işaret eden Kocaçoban, "Milletimiz, 15 Temmuz'da meydanlara çıkarak ağır silahlara karşı çıplak elleriyle Türkiye'nin kesintisiz darbe düzenini sona erdirmiştir. Sırtını millete dayamayan, meşruiyetini milletten almayan hiçbir iradeyi meşru görmemiştir, görmeyecektir." dedi.