Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta El Yapımı Patlayıcının İnfilak Etmesi

Şırnak'ta El Yapımı Patlayıcının İnfilak Etmesi

1 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Şırnak'ta El Yapımı Patlayıcının İnfilak Etmesi, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 20 Mart'ta Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen, "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" sırasında, terör örgütü PKK mensuplarınca önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit düştüğü bir askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan Şırnak nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur'un tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olduğu ifade edilen açıklamada, şehidin ailesine ve tüm Şırnaklılara başsağlığı dilendi.

Açıklamada, şehidin cenazesinin Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından Kasrik beldesinde toprağa verileceği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:39 Kaynak: AA

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