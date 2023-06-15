Şırnak'ta şehit edilen Güvenlik Korucusu'nun faili Mersin'de yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta şehit edilen Güvenlik Korucusu'nun faili Mersin'de yakalandı

Şırnak'ta şehit edilen Güvenlik Korucusu'nun faili Mersin'de yakalandı

15.06.2023 12:19

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta şehit edilen Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem'in faili Mehmet Zeki İlmin'in Mersin'de yakalandığını açıkladı. Operasyon sonucu İlmin ile birlikte 2 şahıs daha gözaltına alındı. İlmin'in PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH ve YPS içerisinde kırsal alana eleman aktarımı ve işbirlikçilik faaliyetlerini yürüttüğü tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Haziran'da Şırnak'ta şehit edilen Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem'in faili Mehmet Zeki İlmin'in Mersin'de yakalandığını açıkladı.

Şehit Güvenlik Korucusunun Faili Mersin'de Yakalandı
Şehit Mustafa Erdem

"ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde 11 gün önce Cizre'de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem'in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla yakalandı. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Şehit Güvenlik Korucusunun Faili Mersin'de Yakalandı

2 KİŞİ DE GÖZALTINDA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlmin ile birlikte 2 şahsın daha gözaltına alındığı belirtilerek, "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında 04.06.2023 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem'in şehit edilmesi olayının faili olduğu değerlendirilen Demhat, Fırat, Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İmin isimli şahıs, Mersin ili Akdeniz ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalanmıştır. Operasyon kapsamında Mehmet Zeki İlmin adlı şahsa yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen kardeşi K.İ. ile ev sahibi E.A. da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Mehmet Zeki İlmin isimli şahsın PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH ve YPS içerisinde kırsal alana eleman aktarımı ve işbirlikçilik faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilmiştir" denildi.

Şehit Güvenlik Korucusunun Faili Mersin'de Yakalandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • ilginc1i Ay Yıldız Tim: Abicim kafası gözü niye sağlam bunun, karşı koydu müdehale ettik. Cevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
  • Ümit Demir : Yapuyolar sonra hayvan gibi ine girip saklaniyo korkaklar..pkk korkak kalleştir..dini imanı Allahı yoktur.. Cevap Yaz 35 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Şırnak'ta şehit edilen Güvenlik Korucusu'nun faili Mersin'de yakalandı - Son Dakika


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