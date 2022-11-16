Şırnak Valiliği, Taksim bombacısıyla telefon görüşmesi yaptığı öne sürülen MHP'li başkanla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak Valiliği, Taksim bombacısıyla telefon görüşmesi yaptığı öne sürülen MHP'li başkanla ilgili açıklama yaptı

16.11.2022 11:51

Şırnak Valiliği, İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır ile telefonda görüştüğü öne sürülen MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı, Mehmet Emin İlhan'ın ifadesinin Cumhuriyet Başsavcılığınca alınmasına müteakip serbest bırakıldığı, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

MHP'nin Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'ın üzerine kayıtlı telefon hattından, terörist Ahlam Albashır ile görüşme trafiği tespit edildiği ve İlhan'ın ifadeye çağrıldığı iddia edildi. Bu iddialara tek cümlelik bir yanıt veren Mehmet Emin İlhan, "İfadeye çağırılmadım" dedi.

İLHAN OLAYIN ASLINI ANLATTI

Mehmet Emin İlhan, TELE1'e olayın aslına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlhan, "'Bu numarayı tanıyor musunuz' diye sordular. Ben de 'yok' dedim. Başka bir şey de çıkmadı. O numarayı Cizre'de benim kimlik fotokopimle sahte olarak başka bir yerden çıkarmışlar. Davacıyım ve şikayetçiyim. Babam 25 yıldır korucu başı. 97'de terör örgütü bizim evimizi yaktı. Üç kardeşim de korucu. Bu hat, 2019'da, kimlik fotokopim kullanılarak çıkarılmış, sahte bir hat. Bu hatla ilgili başka bir görüşme de yoktur. Asılsızdır. Beni ve partimi hedef alan terör örgütü, bize bu şekilde çamur atıyor. Avukatımla görüştüm, davalarımızı açtık. Hattı kimin çıkardığına dair bilgim yok, bu emniyetin işi" ifadelerini kullandı.

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şırnak Valiliği, " İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristle yapılan görüşmede MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına kayıtlı telefonun kullanıldığı" iddiasıyla ilgili "Bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı" açıklaması yaptı.

Valilik, önceki gün İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Albasır ile MHP İlçe Başkanı İlhan arasında telefon görüşmesinin olduğu iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, GSM bayisince hattın yasa dışı yollardan üçüncü şahsa verildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "GSM hattının, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına Cizre ilçesinde bulunan GSM bayisi tarafından yasa dışı yollarla çıkarılarak hattın 3. şahsa verildiği ve söz konusu GSM bayisinin yasa dışı faaliyetlerinden dolayı daha önce kapatıldığı, bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı, Mehmet Emin İlhan'ın ifadesinin Cumhuriyet Başsavcılığınca alınmasına müteakip serbest bırakıldığı, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YORUMLAR
500
İstiklal'i kana bulayan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı İstiklal'i kana bulayan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı Taksim bombacısının çalıştığı atölye görüntülendi! Mahalle sakini: Saldırı sonrası görünce tüylerim diken diken oldu Taksim bombacısının çalıştığı atölye görüntülendi! Mahalle sakini: Saldırı sonrası görünce tüylerim diken diken oldu

İstiklal Caddesi, Şırnak Valiliği, Taksim, Suriye, MHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak Valiliği, Taksim bombacısıyla telefon görüşmesi yaptığı öne sürülen MHP'li başkanla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Rusya'dan Polonya'ya düşen füze sonrası açıklama geldi: Füze Ukrayna'nın S-300'üne ait
11:56 Fenerbahçe'nin tüm çabalarına rağmen Almanya'ya gitmişti! Ömer Faruk Beyaz kabusu yaşıyor
11:44 Şırnak Valiliği, Taksim bombacısıyla telefon görüşmesi yaptığı öne sürülen MHP'li başkanla ilgili açıklama yaptı
11:44 Doya Doya Moda'da ortalık birbirine girdi! Çanta tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
11:07 Dünyanın konuşacağı transfer! Süper Lig devi Hakim Ziyech'i istiyor
11:01 Dansı bırakarak moda sektörüne yönelen Asena ilk defilesinde gözyaşlarına boğuldu
10:48 Altının gram fiyatı yeni güne düşüşle başladı! 1.062 lira seviyesinden işlem görüyor
10:36 AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığı, erkek dansözlü eğlence düzenledikleri iddialarına cevap verdi
08:40 Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra birlikte rol aldığı Beren Saat'e övgü yağdırdı: Onunla çalışmak çok konforluydu
11:41 Emekliler arazi satın alıp kendi köylerini kurdu! Yaşamı daha keyifli hale getirmenin tadını çıkartıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2022 12:56:17. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak Valiliği, Taksim bombacısıyla telefon görüşmesi yaptığı öne sürülen MHP'li başkanla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement