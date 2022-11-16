Şırnak Valiliği, Taksim bombacısıyla telefon görüşmesi yaptığı öne sürülen MHP'li başkanla ilgili açıklama yaptı

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MHP'nin Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'ın üzerine kayıtlı telefon hattından, terörist Ahlam Albashır ile görüşme trafiği tespit edildiği ve İlhan'ın ifadeye çağrıldığı iddia edildi. Bu iddialara tek cümlelik bir yanıt veren Mehmet Emin İlhan, "İfadeye çağırılmadım" dedi.

İLHAN OLAYIN ASLINI ANLATTI

Mehmet Emin İlhan, TELE1'e olayın aslına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlhan, "'Bu numarayı tanıyor musunuz' diye sordular. Ben de 'yok' dedim. Başka bir şey de çıkmadı. O numarayı Cizre'de benim kimlik fotokopimle sahte olarak başka bir yerden çıkarmışlar. Davacıyım ve şikayetçiyim. Babam 25 yıldır korucu başı. 97'de terör örgütü bizim evimizi yaktı. Üç kardeşim de korucu. Bu hat, 2019'da, kimlik fotokopim kullanılarak çıkarılmış, sahte bir hat. Bu hatla ilgili başka bir görüşme de yoktur. Asılsızdır. Beni ve partimi hedef alan terör örgütü, bize bu şekilde çamur atıyor. Avukatımla görüştüm, davalarımızı açtık. Hattı kimin çıkardığına dair bilgim yok, bu emniyetin işi" ifadelerini kullandı.

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şırnak Valiliği, " İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristle yapılan görüşmede MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına kayıtlı telefonun kullanıldığı" iddiasıyla ilgili "Bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı" açıklaması yaptı.

Valilik, önceki gün İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Albasır ile MHP İlçe Başkanı İlhan arasında telefon görüşmesinin olduğu iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, GSM bayisince hattın yasa dışı yollardan üçüncü şahsa verildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "GSM hattının, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına Cizre ilçesinde bulunan GSM bayisi tarafından yasa dışı yollarla çıkarılarak hattın 3. şahsa verildiği ve söz konusu GSM bayisinin yasa dışı faaliyetlerinden dolayı daha önce kapatıldığı, bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı, Mehmet Emin İlhan'ın ifadesinin Cumhuriyet Başsavcılığınca alınmasına müteakip serbest bırakıldığı, kamuoyuna saygıyla duyurulur."