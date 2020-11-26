Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 12'nci haftada da sürdürdü - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önünde yapmak istedikleri bu haftaki eylem, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'inde aralarında bulunduğu bir grup tarafından engellenmeye çalışıldı. Kadınlar, engellemeye rağmen HDP İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Şırnaklı kadınların 12'nci haftadaki eylemi, aralarında HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in de bulunduğu HDP'li bir grup tarafından engellenmek istendi. HDP il binası önüne gelen kadınlar, partililer tarafından kurulan ses sistemiyle, yüksek tonda müzik çalınıp, slogan atılarak engellenmeye çalışıldı. Kadınlar, engellemelere rağmen, il binası önünde teröre tepkilerini dile getirdi.