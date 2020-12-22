Son dakika... Şişli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada - Son Dakika

ŞİŞLİ'de 10 gün önce bir evde eğlenen arkadaş grubu arasında çıkan kavgada sokak üzerinde silahla yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 4'ü kadın 7 kişinin gözaltına alındığı olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Atakan Sokak'ta 13 Aralık 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında bulunan dairede eğlenen grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlarla ateş açıldı. Sokağa taşan kavgada taksiye binen bir kişiye Selçuk Durna saldırdı. Taksinin içindeki kişi Durna'ya silahla ateş ederek karşılık verdi. Karnına isabet eden mermi sonucu yaralanan Durna kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis 4'ü kadın 7 kişiyi gözaltına aldı.

OLAY ANI KAMERADAOlay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Atakan Sokak'tan geri gelen taksideki kişi, taksiye doğru koşan Durna'ya silahla ateş ediyor. Karın bölgesinden yaralanan Selçuk Durna kanlar içinde yere düşüyor. Ardından taksi uzaklaşıyor.



- İstanbul