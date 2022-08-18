Dükkanına torpil atan çocukları alıkoyan çiğköfteciler için 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika
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Dükkanına torpil atan çocukları alıkoyan çiğköfteciler için 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı

18.08.2022 10:01

İstanbul Şişli'de çiğ köfte dükkanına torpil attıkları iddiasıyla 3 çocuğu depoda alıkoydukları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan iş yeri sahibi baba ve iki oğlu hakkında 'zorla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, olay 28 Nisan günü mahalledeki aralarında 13 yaşındaki M.T.K. ile 14 yaşındaki F.E. ve E.O.'nun da bulunduğu çocuklar, şüphelilere ait Halide Edip Adıvar Caddesi 4 numarada bulunan çiğ köfteci dükkanına 'torpil' diye tabir edilen oyuncak patlayıcı madde atması üzerine gerçekleşti. Çiğköfteci dükkanın sahibi baba Erol İnanır ve iki oğlu, soğan ve patates de attıklarını iddia ettikleri çocukları, müşterilerine rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle peşlerine düşerek yakaladılar.

ÇOCUKLARI DEPODA TUTTULAR

Şüpheliler yakaladıkları çocuklardan M.T.K.'ye tokat atarak, diğer iki çocuğu ise itip kakarak iş yerinin altında bulunan depoya götürdüler. İddianamede, şüphelilerin deponun kapısını ve ışıkları kapatarak mağdurların ailesi ve polis ekipleri olay yerine gelene kadar mağdurları depoda tuttukları kaydedildi. Soruşturma sonunda savcılık, mağdur beyanları, adli raporlar ve şüphelilerin dolaylı kabul içeren ifadelerini dikkate alarak şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri gerekçesiyle dava açtı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, olay tarihinde yaşları 18'den küçük olan mağdurları iş yeri deposuna kapatmaları nedeniyle 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan Erol İnanır ve oğulları Yakup İnanır ile Yusuf Eren İnanır hakkında 6 yıl 6'şar aydan 24'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dükkanına torpil atan çocukları alıkoyan çiğköfteciler için 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dükkanına torpil atan çocukları alıkoyan çiğköfteciler için 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika
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