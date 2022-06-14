ŞİŞLİ'DE ATIK SU BASAN DAİRE BALÇIK İÇİNDE KALDI - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE ATIK SU BASAN DAİRE BALÇIK İÇİNDE KALDI

14.06.2022 11:17
ŞİŞLİ'DE ATIK SU BASAN DAİRE BALÇIK İÇİNDE KALDI

ŞİŞLİ'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yapılan yol bakım ve alt yapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusunun hasar görmesinin ardından atık suyla dolan daire, suyun boşaltılmasının ardından balçık içinde kaldı.

ŞİŞLİ'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yapılan yol bakım ve alt yapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusunun hasar görmesinin ardından atık suyla dolan daire, suyun boşaltılmasının ardından balçık içinde kaldı. Kullanılamaz hale gelen dairedeki eşyalar, İBB ekiplerince taşınarak çöpe atıldı.

Olay, 5 Haziran günü saat 09.00 sıralarında, Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İBB ekipleri tarafından yapılan yol bakım ve alt yapı çalışmaları sırasında hasar gören kanalizasyon borusundan akan atık su, bir binanın bodrum katındaki daireyi bastı. Tuvaletten taşarak evin içine dolmaya başlayan atık suyu fark eden Fas uyruklu Safaa Bayad, ev arkadaşı Zilan Akman'ın 2 çocuğunu da yanına alarak kendini dışarı attı. Bayad ve çocukların dışarı çıkmasından birkaç dakika sonra evin içi yaklaşık 2 metre yüksekliğinde suyla tamamen doldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) çalışanları, haber verilmesinin ardından hasar gören boruyu tamir ederken ertesi gün, evin içindeki su da tahliye edildi.

Kanalizasyon borusundan akan atık suyun tahliye edilmesinin ardından dairenin tamamı balçık içinde kaldı. Dairedeki tüm eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Geçici olarak başka bir eve yerleşen evin kiracıları, dairenin temizlenmesi için İBB'ye başvurduklarında, yetkililerden "siz temizletin, biz parasını verelim" cevabını aldı. Kiracıların ısrar etmesi üzerine gelen İBB yetkilileri, daireyi tamamen boşaltarak, balçık içinde kalan eşyaları kamyonla çöplüğe taşıdı.

"TORUNUM ORADA BOĞULSAYDI HESABINI KİM VERECEKTİ?"

Evin kiracısı Zilan Akman'ın babası Kazım Akman, kızı ve ev arkadaşının yaşadığı mağduriyetin giderilmesi gerektiğini belirterek, "Belediye, üstünden atmaya çalışıyor. 'Bir eleman bul, temizlet, parasını biz vereceğiz' diyorlar. Sen bir belediyesin. Siz bunu yapamıyorken ben nasıl yapayım? Benim kızım mağdur. Büyük Birlik Partisi Şişli İlçe Başkanı Özgür Kerimoğlu, sağ olsun, kızıma destekte bulundu. Ortada bir mağduriyet var, bunun giderilmesini istiyoruz. Belediyenin vereceği 2-3 bin liraya ihtiyacım yok. Siz, bu mağduriyeti giderin yeter. ya torunum orada, kanalizasyon suyunda boğulsaydı. Bunun hesabını kim verecekti? Kiracıya destek olmuyorlar. Bir tane yatak bile alamıyorlar" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE ATIK SU BASAN DAİRE BALÇIK İÇİNDE KALDI - Son Dakika

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