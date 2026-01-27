Şişli'de Kadın Cesedi: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Şişli'de Kadın Cesedi: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

27.01.2026 13:51
İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde bulunan kadın cesedinin ardından 3 şüpheli gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul'un Şişli ilçesinde, çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan Durdona Khakımova'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Şişli'de kağıt toplayan bir kişinin konteynerde bir kadın cesedi bulması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA

