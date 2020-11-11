Şişli'de park halindeki otobüse çarptı ağır yaralandı - Son Dakika

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA Şişli'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında park halindeki otobüse çarptı. Ağır yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde giden 34 UN 0565 plakalı kamyonet sürücüsü Hasan Nuri Sülün kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan otobüse çarptı. Çapmanın etkisiyle kamyonet içinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafında sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Prof. Dr. Cemil Taçşıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin hızla gelerek park halindeki otobüsün arkasına çarptığı görülüyor. Kazayı gören vatandaşlar ise sürücüye yardım etmek için kazanın başına koşuyor.