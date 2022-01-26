ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİTLERDE ZORLU YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA İstanbul'da etkili olan yar yağışının ardından gece buzlanma ve don yaşandı. Ana arterlerde sorun yaşanmazken bazı ara sokaklar karla kaplı. Şişli'de sabah işe gitmek isteyenler buzlu sokaklarda yürümekte güçlük çekti. Birçok kişi merdiven korkuluklarını tutarak yürüdü.

İstanbul'da dört gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece buzlanma meydana geldi. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için üst geçitleri kullananlar tırabzanları tutarak ilerledi. Bazıları ise düşmekten kurtulamadı.