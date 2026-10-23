Şişli Kurtuluş’ta taksiciyle tartışan kadın aracın üstüne çıktı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Şişli Kurtuluş’ta taksiciyle tartışan kadın aracın üstüne çıktı: O anlar kamerada

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İstanbul Şişli’de gece saatlerinde bir taksi sürücüsü ile kadın yolcu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kadın müşteri, ticari taksinin tavanına çıkarak araç üzerinde durmaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına ve inmesi yönündeki uyarılarına rağmen araçtan inmeyen kadın için durum polise bildirildi.

İstanbul Şişli’nin Kurtuluş semtinde gece saatlerinde bir taksi sürücüsü ile kadın yolcu arasında yaşanan tartışma, sıra dışı görüntülere sahne oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kadın, ticari taksinin tavanına çıkarak bir süre aracın üzerinde kaldı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Şişli Kurtuluş’ta taksiciyle tartışan kadın aracın üstüne çıktı: O anlar kamerada

TARTIŞMA SONRASI TAKSİNİN TAVANINA ÇIKTI

Olay sırasında taksinin üzerine çıkan kadın, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında aracın tavanında durdu. Çevredekilerin kadını indirmeye yönelik çabalarına rağmen kadın bir süre aracın tepesinden inmedi.

Şişli Kurtuluş’ta taksiciyle tartışan kadın aracın üstüne çıktı: O anlar kamerada

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taksinin üzerinden indirilen kadın gözaltına alındı.

Kadın ile taksi sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın nedeni henüz bilinmezken, olay anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Şişli Kurtuluş’ta taksiciyle tartışan kadın aracın üstüne çıktı: O anlar kamerada
İstanbulGüncelŞişliSon Dakika

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SON DAKİKA: Şişli Kurtuluş’ta taksiciyle tartışan kadın aracın üstüne çıktı: O anlar kamerada - Son Dakika
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