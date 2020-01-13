Sivas etli pidesinin ünü sınırları aştı - Son Dakika

Sivas etli pidesinin ünü sınırları aştı

SİVAS'ta sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan etli pidenin ünü sınırları aştı. Kentteki bir firma, özel olarak hazırladığı kutularla etli ekmeği yurt dışına da göndermeye başladı.

Kentte günde 200 fırında 40 bin adet yapılan etli pidenin ünü sınırları açtı. Sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan, sadece kaburga eti ve soğandan yapılan etli ekmeği kentteki bir firma özel hazırladığı kutularla yurt dışına da göndermeye başladı. Odun ateşinde fırında 5 dakikada hazırlanan etli pideler gurbetçilerin taleplerine göre; Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve İsveç gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

'BU LEZZETİ TATMAYAN KALMASIN'

Firmanın işletmecisi Ali Kara, 1984 yılında kurulan firmalarının 35 yıldır etli pide ürettiğini ifade ederek,"Bizim 'Bu lezzeti tatmayan kalmasın' sloganımız var. Şehirlerarası veya yurt dışında imkan varsa bu lezzetten tatsınlar diye sloganımız var. Bunun haricinden etli ekmekte şehir içerisinde iyi bir potansiyele sahibiz. Müşterilerimizin bize talepleri, görüşleri, fikirleri etli ekmeği kaliteli bir noktaya getirdiğimizi gösteriyor. Bunu da biz daha da taçlandıralım diye hem diğer şehirlere, imkan varsa da yurt dışında göndermenin yollarını arıyoruz. Şehirler arası kargo şirketleriyle göndermeye başladık. İnşallah bunu daha yaygın hale getirmeye çalışıyoruz. Özellikle yaz aylarında aşırı bir yoğunluk oluyor. Biz de Sivas'ın bu lezzetinin dünyaya açılmasını hedefliyoruz" dedi.

Etli pideyi yurt dışında ulaştırmak için özel kutular hazırladıklarını ifade eden Kara, "Özel kutularımız var. Eğer bir hafta içerisinde bozulma olursa para iadesi sözü veriyoruz. En çok Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Danimarka&ya hatta İsveç'e de etli pide gönderdik" diye konuştu.