Sivas'ın prestij projesi "Hamidiye Kültür Bahçesi" resmi açılış için gün sayıyor - Son Dakika

Sivas'ta aralarında tescilli yapıların da bulunduğu Haralar bölgesinde hayata geçirilen Hamidiye Kültür Bahçesi'nin mayıs ayının sonunda resmi açılışının yapılması planlanıyor.

Sivas- Ankara kara yolu Nuri Demirağ Havaalanı Kavşağı yakınlarında bulunan tarihi Haralar bölgesindeki 251 bin metrekarelik alanda uygulanan "Hamidiye Kültür Bahçesi" projesi tamamlandı.

Sultan Abdulhamid Han'a at yetiştiren tarihi "aygır depoları"nın da restore edildiği Sivas'ın prestij projesi kapsamında, müze, restoran, organik ürün satış yerleri, egzotik park, bilim evi, Sivas konağı, butik otel, macera park ve ata sporları merkezi gibi çok sayıda donatı bulunuyor.

Vali Salih Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamidiye Kültür Bahçesi'nin Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu söyledi.

Projenin 7'den 70'e her yaş grubuna hitap ettiğini belirten Ayhan, "Projenin içerisinde eğitim, sosyallik, spor, kültür ve ekonomi var. Gerçekten ciddi emek verildi." dedi.

Hamidiye Kültür Bahçesi'nin geçen yıl kasım ayında vatandaşların hizmetine açıldığını hatırlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Hizmete açtıktan sonra yoğun kış nedeniyle kullanılan bazı imalatlarda bozulmalar oldu, onları gideriyoruz. İnşallah mayıs ayının sonunda resmi açılışı gerçekleştireceğiz. Türkiye'ye mükemmel bir projeyi armağan etmiş olacağız. Artık Sivaslıların ve Sivas'a gelen herkesin ilk uğrak yeri olacağını net söyleyebilirim. 7 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki insana kadar herkesi cezbedecek, onları tatmin edecek, duygularını yönlendirecek ve mutlu edecek bir proje oldu. Türkiye'ye armağan oldu ve Sivaslılar bu projeyle ne kadar gurur duysalar azdır."

Ayhan, projenin yaklaşık 100 milyon liraya tamamlandığını sözlerine ekledi.